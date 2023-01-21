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    Altın rekor! 1 yılda yüzde 46 yükseldi! Gram altın 1171 lirayı gördü

    Ons altının bin 935 dolar ile 8 ayın zirvesine ulaşması, gram altına da rekor kırdırdı. Gram altın bin 171 lirayı da gördü. İşte sizler için derlediğimiz 21 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Altın rekor

    Altındaki yükseliş ivmesi devam ediyor. Ons altın önceki gün bin 935 dolar ile 8 ayın zirvesine çıktı. Hızlı yükselişin ardından bir miktar geri çekilme yaşayan ons altın, bin 931 dolar seviyesinde dengelendi. Ons altındaki güçlenme, gram altına da pozitif yönde yansıdı. Bu yükselişin etkisiyle yurt içinde de gram altın tarihi zirvesine ulaştı. Gram altın dün bin 171 lira ile rekor seviyesini gördü. 20 Ocak 2022'de gram altın en yüksek 802 lirayı görmüştü. Buna göre son 1 yılda gram altındaki yükseliş yüzde 46'ya ulaştı. Küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirten analistler, belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklediğini söyledi. Analistler, ons fiyatında bin 950 ve bin 970 doların direnç olduğunu kaydetti.



    700 BİN İŞÇİ İÇİN ZAM PAZARLIĞI
    TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmelerine dün resmen başladıklarını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i makamında ziyaret eden Atalay, yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından, toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili ilk resmi toplantıda bir araya geldiklerini söyledi. Atalay, şunları kaydetti: "Bu asgari ücretten sonra özellikle tabanda bir iyileştirme yapmamız gerekiyor. Şimdi 2023 yılında bizim taleplerimizin başında bu yer alıyor. Yani 10-15 yıllık arkadaşlarımız asgari ücret seviyesine yanaştı, böyle bir sıkıntımız var. Talebimizin bir tanesi bu. Hemen akabinde 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere refah payının işçi arkadaşlarımıza verilmesi, arkadan da 2023 yılında verilecek işçilere zam." TÜRK-İŞ adına Koordinasyon Kurulu Başkanı, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar'ın görüşmelerde yer aldığını belirten Atalay, pazartesi günü de HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları'nın katılımıyla ortak bir toplantı yapacaklarını söyledi.



    ŞUBAT'TA YASA MART'TA MAAŞ
    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT ile ilgili, "En kısa sürede kanun teklifimizi TBMM Başkanlığı'na sunacağız. Şubat içerisinde yasalaştırıp EYT'li kardeşlerimizin Mart'ta emekli maaşlarını almalarına dönük bu takvimi inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Planlamamız bu yönde" diye konuştu. Sözleşmeliler ile ilgili yasada önerge ile değişiklik yaptıklarına dikkat çeken Akbaşoğlu, "Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili herhangi bir hak kaybı olmaksızın doğrudan kadroya geçirilmesi söz konusu olacak. Öğretmenlerimizin tayini ile ilgili hakları korunacak" dedi.



        MURATHAN KALYONCU TESYEV YÖNETİMİNDE
        Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV), dün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeni başkan Dr. Av. Murat Aksu oldu. İşadamı Murathan Kalyoncu, yönetim kurulu üyeliğine seçildi.



        GEZ'TREN' ROTA
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, turizme destek vermek amacıyla Kars-Erzurum arasında başlatılacak Kars- Erzurum Turistik Ekspresi'nin ilk seferini bugün yapacağını duyurdu. Açıklamaya göre, Kars-Erzurum Turistik Ekspresi; 31 Ocak'a kadar her gün işleyecek. Şubat ayı içerisinde sadece cumartesi ve pazar günleri çalışacak. 234 kişilik kapasiteye sahip tren Kars'tan 07.20'de hareket edecek, Erzurum'a 11.10'da ulaşacak. Erzurum'dan 14.55'te kalkacak tren, Kars'a 18.45'te varacak. Pulman tipli vagonlardan oluşacak tren gidiş ve dönüşte Sarıkamış'ta duracak. Biletler internetten, mobil uygulamadan ve gişelerden satın alınabilecek. Barış ŞİMŞEK



        DOĞANLAR'DAN YATIRIMA DEVAM
        4 markasıyla 24-29 Ocak'ta İstanbul Mobilya Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan Doğanlar Mobilya Grubu, bu yıl konsolide satış gelirlerini 7-7.2 milyar lira seviyesinde hedefliyor. Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su İsmail Doğan, "Türkiye'de 100-110, yurt dışında 20-25 yeni satış noktası hedefliyoruz" dedi, konsolide satış gelirlerinin yüzde 5-8.5'i oranında yatırım harcaması yapacaklarını söyledi.


        'TAŞERON VE GEÇİCİ İŞÇİ MESELELERİ ÇÖZÜLMELİ'
        Taşeronlarla ilgili de bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizen Atalay, "KİT'ler başta olmak üzere bir daha bu ülke gündeminden taşeron lafını kaldırmamız gerekiyor. Yani TÜRK-İŞ'in, sendikaların talebi bu" diye konuştu. Atalay, Bakan Bilgin'in geçici işçiler konusunda meselenin çözüldüğüne ilişkin açıklaması olduğunu anımsatarak, "Bu sözleşme görüşmelerinde taleplerimizden biri de taşeron ve geçici işçi meselesi. Bunları bu dönemde çözmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

        SOSYAL MEDYADA YANILTANA CEZA
        Sosyal medyada yatırımcılara yanıltıcı bilgi verenlere Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) uyarı geldi. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sosyal medya hesaplarının 24 saat takip edildiğini belirtirken, "Hatta borsa paylaşımı yapan hesaplar bazen şifreli mesajlar yolluyor mu diye de bakıyoruz" şeklinde konuştu. Gönül, çok sayıda hesap için suç duyurusunda bulunduklarını, önemli sayıda hesap için de incelemenin sürdüğünü söyledi.

        ÖZEL OKULLARA % 1 KDV TALEBİ
        Özel okulların sorunları Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) mercek altına alındı. Özel okullarla ilgili derneklerin katıldığı toplantıda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, özel okulların çeşitli nedenlerle sürdürülebilirlik kaygısı yaşadığını belirterek, KDV oranlarının yüzde 1'e indirilerek kalıcı hale getirilmesini istedi. Özel okullardan her yıl yeniden ruhsat harcı alındığına dair sektörün bilgi aktardığını söyleyen Baran, "Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati'ye arz ettik. Bakanımız konuya ilgi gösterdi ve bir çalışma yapılacağı bilgisini verdi" diye konuştu.

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        Haberler Ekonomi Altın rekor! 1 yılda yüzde 46 yükseldi! Gram altın 1171 lirayı gördü
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