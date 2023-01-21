Altın rekor! 1 yılda yüzde 46 yükseldi! Gram altın 1171 lirayı gördü





DOĞANLAR'DAN YATIRIMA DEVAM

4 markasıyla 24-29 Ocak'ta İstanbul Mobilya Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan Doğanlar Mobilya Grubu, bu yıl konsolide satış gelirlerini 7-7.2 milyar lira seviyesinde hedefliyor. Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su İsmail Doğan, "Türkiye'de 100-110, yurt dışında 20-25 yeni satış noktası hedefliyoruz" dedi, konsolide satış gelirlerinin yüzde 5-8.5'i oranında yatırım harcaması yapacaklarını söyledi.





'TAŞERON VE GEÇİCİ İŞÇİ MESELELERİ ÇÖZÜLMELİ'

Taşeronlarla ilgili de bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizen Atalay, "KİT'ler başta olmak üzere bir daha bu ülke gündeminden taşeron lafını kaldırmamız gerekiyor. Yani TÜRK-İŞ'in, sendikaların talebi bu" diye konuştu. Atalay, Bakan Bilgin'in geçici işçiler konusunda meselenin çözüldüğüne ilişkin açıklaması olduğunu anımsatarak, "Bu sözleşme görüşmelerinde taleplerimizden biri de taşeron ve geçici işçi meselesi. Bunları bu dönemde çözmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.



SOSYAL MEDYADA YANILTANA CEZA

Sosyal medyada yatırımcılara yanıltıcı bilgi verenlere Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) uyarı geldi. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sosyal medya hesaplarının 24 saat takip edildiğini belirtirken, "Hatta borsa paylaşımı yapan hesaplar bazen şifreli mesajlar yolluyor mu diye de bakıyoruz" şeklinde konuştu. Gönül, çok sayıda hesap için suç duyurusunda bulunduklarını, önemli sayıda hesap için de incelemenin sürdüğünü söyledi.



ÖZEL OKULLARA % 1 KDV TALEBİ

Özel okulların sorunları Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) mercek altına alındı. Özel okullarla ilgili derneklerin katıldığı toplantıda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, özel okulların çeşitli nedenlerle sürdürülebilirlik kaygısı yaşadığını belirterek, KDV oranlarının yüzde 1'e indirilerek kalıcı hale getirilmesini istedi. Özel okullardan her yıl yeniden ruhsat harcı alındığına dair sektörün bilgi aktardığını söyleyen Baran, "Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati'ye arz ettik. Bakanımız konuya ilgi gösterdi ve bir çalışma yapılacağı bilgisini verdi" diye konuştu.

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