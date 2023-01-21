Altın rekor! 1 yılda yüzde 46 yükseldi! Gram altın 1171 lirayı gördü

Altındaki yükseliş ivmesi devam ediyor. Ons altın önceki gün bin 935 dolar ile 8 ayın zirvesine çıktı. Hızlı yükselişin ardından bir miktar geri çekilme yaşayan ons altın, bin 931 dolar seviyesinde dengelendi. Ons altındaki güçlenme, gram altına da pozitif yönde yansıdı. Bu yükselişin etkisiyle yurt içinde de gram altın tarihi zirvesine ulaştı. Gram altın dün bin 171 lira ile rekor seviyesini gördü. 20 Ocak 2022'de gram altın en yüksek 802 lirayı görmüştü. Buna göre son 1 yılda gram altındaki yükseliş yüzde 46'ya ulaştı. Küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirten analistler, belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklediğini söyledi. Analistler, ons fiyatında bin 950 ve bin 970 doların direnç olduğunu kaydetti.
700 BİN İŞÇİ İÇİN ZAM PAZARLIĞI
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmelerine dün resmen başladıklarını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i makamında ziyaret eden Atalay, yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından, toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili ilk resmi toplantıda bir araya geldiklerini söyledi. Atalay, şunları kaydetti: "Bu asgari ücretten sonra özellikle tabanda bir iyileştirme yapmamız gerekiyor. Şimdi 2023 yılında bizim taleplerimizin başında bu yer alıyor. Yani 10-15 yıllık arkadaşlarımız asgari ücret seviyesine yanaştı, böyle bir sıkıntımız var. Talebimizin bir tanesi bu. Hemen akabinde 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere refah payının işçi arkadaşlarımıza verilmesi, arkadan da 2023 yılında verilecek işçilere zam." TÜRK-İŞ adına Koordinasyon Kurulu Başkanı, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar'ın görüşmelerde yer aldığını belirten Atalay, pazartesi günü de HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları'nın katılımıyla ortak bir toplantı yapacaklarını söyledi.
ŞUBAT'TA YASA MART'TA MAAŞ
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT ile ilgili, "En kısa sürede kanun teklifimizi TBMM Başkanlığı'na sunacağız. Şubat içerisinde yasalaştırıp EYT'li kardeşlerimizin Mart'ta emekli maaşlarını almalarına dönük bu takvimi inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Planlamamız bu yönde" diye konuştu. Sözleşmeliler ile ilgili yasada önerge ile değişiklik yaptıklarına dikkat çeken Akbaşoğlu, "Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili herhangi bir hak kaybı olmaksızın doğrudan kadroya geçirilmesi söz konusu olacak. Öğretmenlerimizin tayini ile ilgili hakları korunacak" dedi.