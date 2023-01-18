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    • Ekonomi
    • 18.01.2023 10:57
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    • 18.01.2023 11:03
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    SON DAKİKA | Site ve apartmanlardaki fahiş aidat artışlarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından inceleme!

    Son dakika haberi | Son dönemde özellikle büyük çaplı sitelerde artan "fahiş aidat" şikayetleri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, site yönetim hizmeti veren şirketlerle ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek üzere birim kurdu.

    takvim.com.tr
    Fahiş aidat artışlarına Bakanlıktan inceleme

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, fahiş aidatlarla ilgili harekete geçti. Bakanlık site yönetim hizmeti veren şirketler ile ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek üzere birim kurdu.

    İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklama
    Kat maliklerinin haklarının korunması amacıyla, birden çok bağımsız bölümü buluna konut ve işyerlerinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetilmesi ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak Site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde birim kurularak faaliyete geçmiştir.

    Kat maliklerinin haklarının korunması amacıyla, birden çok bağımsız bölümü buluna konut ve işyerlerinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetilmesi ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde birim kurularak faaliyete geçmiştir.

        Kurulan birim, konuya ilişkin kanuni düzenleme çalışmalarının tamamlanmasına müteakip ikincil mevzuat çalışmalarını yürütecektir. Böylece site yönetimi hayatında yer alan bir boşluk giderilmiş olup, ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte sitelerde yaşanan Yönetim sorunlarının azalması yönünde önemli bir aşama kaydedilmiş olacaktır.

        "ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUYOR"
        Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sandalcı, "Artık bu fahiş aidat tutarları yetkisiz ve bilgisiz kişilerin yöneticilik yapma gayretleri dolayısıyla da kat maliklerini derinden sorunlar ortaya çıkarmıştır. Çok yakın bir zamanda şube müdürlüğü kuruluyor. Bu bilgiyi de A Haber ekranlarından halkımıza milletimize de duyurmuş olalım ilk defa. Apartmanlarda yaşanılan tüm problemleri şube müdürlüğü çerçevesinde inşallah çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA | Site ve apartmanlardaki fahiş aidat artışlarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından inceleme!
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