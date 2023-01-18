SON DAKİKA | Site ve apartmanlardaki fahiş aidat artışlarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından inceleme!

İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklama

Kat maliklerinin haklarının korunması amacıyla, birden çok bağımsız bölümü buluna konut ve işyerlerinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetilmesi ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak Site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde birim kurularak faaliyete geçmiştir.