Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni tebliğ! Vergi mükelleflerine bildirim kolaylığı

Buna göre, mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilenler "mükellefler tarafından yapılmış bildirim" olarak kabul edilecek.

Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine yazılı veya elektronik ortamda intikal ettirecek. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılacak.