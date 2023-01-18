Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması

Milyonlarca kişinin gözü kulağı EYT çalışmalarında. Çok sayıda kişi EYT'nin ne zaman yasalaşacağını sorarken diğer taraftan da stajyerlerin düzenleme kapsamına alınıp alınmayacağını merak ediyor.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi tamamlandı. 2 milyondan fazla kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin Meclis'e gelmesine sayılı günler kaldı.
KIDEM TAZMİNATLARI HAKKINDA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin EYT düzenlemesiyle ilgili sorularını yanıtladı.