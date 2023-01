%34 artış için anlaşma sağlandı! 180 bin çalışana ara zam

SIFIR ATIK BÜTÜN DÜNYAYA YAYILIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iklim krizine karşı küresel düzeyde etkili ve somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, büyükelçilere, "Her birinizi, tabiatın farklı coğrafyalarda sel, yangın, kuraklık olarak tezahür eden çığlığına kulak vermeye, insanlık ailesinin birer ferdi olarak bu yolda bizimle omuz omuza yürümeye davet ediyorum" çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyükelçiler ve eşleri için düzenlenen 'Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık' temalı programa katılan Emine Erdoğan, her yıl 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak dünyanın her yerinde kutlanacağını aktararak, "Birleşmiş Milletler bünyesinde tesis edilecek Sıfır Atık Danışma Kurulu ile uygulamanın tüm dünyada yaygınlaştırılması için de girişimlere başladık. Kimseyi geride bırakmadan, biriktirdiğimiz tecrübe ve bilgileri dileyen tüm ülkelerle paylaşmaya hazırız" diye konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Sıfır Atık hareketiyle bugüne kadar 30 milyon tondan fazla atığın geri dönüştürüldüğünü, 347 milyon ağacın yok olmaktan kurtarıldığını belirtti.