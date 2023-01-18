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    %34 artış için anlaşma sağlandı! 180 bin çalışana ara zam

    MESS ve işçi sendikaları 180 bine yakın metal çalışanına ara zamda anlaştı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    180 bin çalışana ara zam

    Metal Sanayicileri İşveren Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metalİş ve Özçelik-İş sendikaları arasındaki anlaşmayla metal iş kolundaki çalışanlara yüzde 34 oranında ara zam yapıldı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci tarafından yapılan ortak açıklamada, anlaşmanın metal iş kolundaki sendikalı 180 bine yakın çalışanı ilgilendirdiği belirtilerek, şöyle denildi: "İşçilerin 31 Aralık 2022 günkü saat ücretleri önce 48,04 liraya çekilecek. Daha sonra, yürürlükteki toplu iş sözleşmesi gereğince, Mart 2023'te verilmesi gereken dördüncü dilim ücret zammı, Mart ayını beklemeden, yukarıda belirtilen düzenlemenin ardından yüzde 15 olarak uygulanacak. Ancak Mart ayındaki son 6 aylık enflasyon oranının yüzde 15'i aşması halinde aşan kısmın tamamı 28 Şubat'taki ücretlere yansıtılacak. Bu düzenlemeden sonra her kıdem yılı için saat ücretlerine, 10,5 lirayı geçmemek üzere 70 kuruş eklenecek. Böylece anlaşmayla birlikte elde edilen toplam zam oranı yüzde 34 olmuştur."



    SIFIR ATIK BÜTÜN DÜNYAYA YAYILIYOR
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iklim krizine karşı küresel düzeyde etkili ve somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, büyükelçilere, "Her birinizi, tabiatın farklı coğrafyalarda sel, yangın, kuraklık olarak tezahür eden çığlığına kulak vermeye, insanlık ailesinin birer ferdi olarak bu yolda bizimle omuz omuza yürümeye davet ediyorum" çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyükelçiler ve eşleri için düzenlenen 'Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık' temalı programa katılan Emine Erdoğan, her yıl 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak dünyanın her yerinde kutlanacağını aktararak, "Birleşmiş Milletler bünyesinde tesis edilecek Sıfır Atık Danışma Kurulu ile uygulamanın tüm dünyada yaygınlaştırılması için de girişimlere başladık. Kimseyi geride bırakmadan, biriktirdiğimiz tecrübe ve bilgileri dileyen tüm ülkelerle paylaşmaya hazırız" diye konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Sıfır Atık hareketiyle bugüne kadar 30 milyon tondan fazla atığın geri dönüştürüldüğünü, 347 milyon ağacın yok olmaktan kurtarıldığını belirtti.



    REKORA UÇTU
    Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch Roc, rekor kıran bir test uçuşunu tamamladı ve California'nın Mojave Çölü üzerinde 6 saat havada kaldı. Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan yapılan uçuş testi, Stratolaunch'ın Talon-A hipersonik test aracını taşıdığı ikinci uçuş testiydi. İlk testte 4 saat havada kalan uçak, bu süreyi artırdı. Bir Amerikan futbol sahasından daha uzun olan 117 metrelik kanat açıklığına sahip uçak, 6 adet Boeing 747 motorundan güç alıyor. Stratolaunch Roc taşıyıcı uçağı, 220 tonluk bir yükü kaldırabiliyor.



        KURYELER KONTAK KAPATTI
        Geçen sene maaşlarındaki artışı protesto etmek amacıyla kontak kapatma eylemi yapan ve eylemleri kazanımla sonuçlanan Trendyol Express çalışanlarından sonra bu yıl da Trendyol GO çalışanı kuryeler iş bıraktı. İstanbul Alibeyköy, Pendik, Kozyatağı gibi farklı Trendyol ofisleri önünde toplanan işçiler, ardından şirketin Maslak'taki genel merkezi önünde buluştu. Trenyol Go kuryeleri çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve paket başı ücretlerin yükseltilmesini talep etti. Şirket tarafından açıklanan zam miktarını yetersiz bulduklarını belirten kuryeler, uzun çalışma saatlerinden de şikayetçi olduklarını söyledi.



        BEBEK TURİZMİ!
        Türkıye'den hastaneler, diş klinikleri, tüp bebek klinikleri, saç ekim merkezleri, estetik klinikleri ve termal turizm merkezlerinden oluşan 100'den fazla sağlık hizmet sunucusu, Türk doktorlarının son teknoloji ile donatılmış sağlık hizmetlerini Almanya'nın başkenti Berlin'de tanıttı. Ticaret Bakanlığı, TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Sektör Meclisi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi ve Hizmet İhracatçıları Birliği'nin desteğiyle düzenlenen 'Türkiye- Almanya Sağlık Turizmi Fuarı'nda katılımcılara Türkiye'nin sağlık turizmi alanında sunduğu hizmetlere ilişkin bilgi verildi. Bir hastanenin Uluslararası Proje Geliştirme ve Operasyonlar Direktörü Dr. Murat Pekmezoğlu, Almanya'dan en çok tüp bebek merkezlerine hasta geldiğini aktararak, şöyle konuştu: "İkinci sırada onkoloji hastaları var. İnsanlar 'kanser tedavisi Almanya'da var, sigorta karşılıyor' diyecek ama maalesef bekleme süreleri uzun ve doğru teşhis oranları çok düşük. Kanser şüphesi var ve PET taraması yapılacak, 2 ay sonraya... Özele gitmek isterseniz 3 bin euroya kadar para ödemeniz gerekiyor. Üçüncü sırada genel cerrahi hastalarımız var. Dördüncü sırada estetikler geliyor." TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Meclis Başkanı Dr. Özgür Öztan da Almanya'da tedaviye ulaşma süresinin çok uzadığını belirterek, "Bu nedenle hastalar daha çok hızlı tedavi amaçlı alternatiflere yöneliyor" dedi.



        RUSLARI 'EV'LENDİRDİK
        2022 yılındaki konut satış sayısı 1 milyon 485 bin 622 olarak kayıtlara geçti. En çok konut satışı yapılan şehir 259 bin 654 ile İstanbul oldu. Yabancılara konut satışları yüzde 15.2 artarak 67 bin 490'a ulaştı. Geçen yıl 67 bin 490 konut yabancılara satılırken, Ruslar 16 bin 312 konut ile zirvede yer aldı. Rusya'yı bu alanda sırasıyla İran ve Irak vatandaşları izledi. Yabancıların en çok konut aldığı il İstanbul oldu. İstanbul'da geçen yıl yabancılara 24 bin 953 konut satıldı. Listenin ikinci sırasında 21 bin 860 konutla Antalya yer aldı. Murathan YILDIRIM

        ŞIRNAK-1'DE İLK SONDAJ BAŞLADI
        Şırnak-Eruh karayolu güzergahındaki Namaz Dağı'nda petrol için sondaj çalışması başladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) çalışması sonucunda Şırnak-1 sahasında arama ve üretim çalışmasının başladığını aktaran Vali Osman Bilgin, "Hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok olumlu gelişmeler olacak. Petrol kuyularının ülkemize, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

        ÇİN'DE BÜYÜME AZALDI
        Çin ekonomisi, 2022'de yıllık bazda yüzde 3 büyüme kaydetti. Bu, Covid- 19 salgınının ilk etkilerinin hissedildiği 2020'deki yüzde 2.2'lik büyümenin ardından Çin'de 1976'dan bu yana en düşük yıllık hasıla artışı oldu. Büyüme oranı, Çin hükümetinin yüzde 5.5 olarak öngördüğü hedefin gerisinde kaldı.

        HARİKA İŞ YERİ' UNVANI ALDI
        Türk Telekom'un şirketi İnnova, kurum kültürü ve çalışan deneyimi konusunda bağımsız ve küresel bir otorite olarak nitelendirilen Great Place to Work Enstitüsü'nün 'Harika İş Yeri' kriterlerini sağlayarak 'Great Place to Work' sertifikası almaya hak kazandı. İnnova CEO'su Serdar Toraman, "Bu sertifikaya hak kazanmamız, İK uygulamalarımızın başarısını da tescillemiş oldu" dedi.

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        Haberler Ekonomi %34 artış için anlaşma sağlandı! 180 bin çalışana ara zam
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