%34 artış için anlaşma sağlandı! 180 bin çalışana ara zam

Metal Sanayicileri İşveren Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metalİş ve Özçelik-İş sendikaları arasındaki anlaşmayla metal iş kolundaki çalışanlara yüzde 34 oranında ara zam yapıldı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci tarafından yapılan ortak açıklamada, anlaşmanın metal iş kolundaki sendikalı 180 bine yakın çalışanı ilgilendirdiği belirtilerek, şöyle denildi: "İşçilerin 31 Aralık 2022 günkü saat ücretleri önce 48,04 liraya çekilecek. Daha sonra, yürürlükteki toplu iş sözleşmesi gereğince, Mart 2023'te verilmesi gereken dördüncü dilim ücret zammı, Mart ayını beklemeden, yukarıda belirtilen düzenlemenin ardından yüzde 15 olarak uygulanacak. Ancak Mart ayındaki son 6 aylık enflasyon oranının yüzde 15'i aşması halinde aşan kısmın tamamı 28 Şubat'taki ücretlere yansıtılacak. Bu düzenlemeden sonra her kıdem yılı için saat ücretlerine, 10,5 lirayı geçmemek üzere 70 kuruş eklenecek. Böylece anlaşmayla birlikte elde edilen toplam zam oranı yüzde 34 olmuştur."
SIFIR ATIK BÜTÜN DÜNYAYA YAYILIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iklim krizine karşı küresel düzeyde etkili ve somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, büyükelçilere, "Her birinizi, tabiatın farklı coğrafyalarda sel, yangın, kuraklık olarak tezahür eden çığlığına kulak vermeye, insanlık ailesinin birer ferdi olarak bu yolda bizimle omuz omuza yürümeye davet ediyorum" çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyükelçiler ve eşleri için düzenlenen 'Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık' temalı programa katılan Emine Erdoğan, her yıl 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak dünyanın her yerinde kutlanacağını aktararak, "Birleşmiş Milletler bünyesinde tesis edilecek Sıfır Atık Danışma Kurulu ile uygulamanın tüm dünyada yaygınlaştırılması için de girişimlere başladık. Kimseyi geride bırakmadan, biriktirdiğimiz tecrübe ve bilgileri dileyen tüm ülkelerle paylaşmaya hazırız" diye konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Sıfır Atık hareketiyle bugüne kadar 30 milyon tondan fazla atığın geri dönüştürüldüğünü, 347 milyon ağacın yok olmaktan kurtarıldığını belirtti.
REKORA UÇTU
Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch Roc, rekor kıran bir test uçuşunu tamamladı ve California'nın Mojave Çölü üzerinde 6 saat havada kaldı. Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan yapılan uçuş testi, Stratolaunch'ın Talon-A hipersonik test aracını taşıdığı ikinci uçuş testiydi. İlk testte 4 saat havada kalan uçak, bu süreyi artırdı. Bir Amerikan futbol sahasından daha uzun olan 117 metrelik kanat açıklığına sahip uçak, 6 adet Boeing 747 motorundan güç alıyor. Stratolaunch Roc taşıyıcı uçağı, 220 tonluk bir yükü kaldırabiliyor.