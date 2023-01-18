%34 artış için anlaşma sağlandı! 180 bin çalışana ara zam





RUSLARI 'EV'LENDİRDİK

2022 yılındaki konut satış sayısı 1 milyon 485 bin 622 olarak kayıtlara geçti. En çok konut satışı yapılan şehir 259 bin 654 ile İstanbul oldu. Yabancılara konut satışları yüzde 15.2 artarak 67 bin 490'a ulaştı. Geçen yıl 67 bin 490 konut yabancılara satılırken, Ruslar 16 bin 312 konut ile zirvede yer aldı. Rusya'yı bu alanda sırasıyla İran ve Irak vatandaşları izledi. Yabancıların en çok konut aldığı il İstanbul oldu. İstanbul'da geçen yıl yabancılara 24 bin 953 konut satıldı. Listenin ikinci sırasında 21 bin 860 konutla Antalya yer aldı. Murathan YILDIRIM



ŞIRNAK-1'DE İLK SONDAJ BAŞLADI

Şırnak-Eruh karayolu güzergahındaki Namaz Dağı'nda petrol için sondaj çalışması başladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) çalışması sonucunda Şırnak-1 sahasında arama ve üretim çalışmasının başladığını aktaran Vali Osman Bilgin, "Hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok olumlu gelişmeler olacak. Petrol kuyularının ülkemize, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



ÇİN'DE BÜYÜME AZALDI

Çin ekonomisi, 2022'de yıllık bazda yüzde 3 büyüme kaydetti. Bu, Covid- 19 salgınının ilk etkilerinin hissedildiği 2020'deki yüzde 2.2'lik büyümenin ardından Çin'de 1976'dan bu yana en düşük yıllık hasıla artışı oldu. Büyüme oranı, Çin hükümetinin yüzde 5.5 olarak öngördüğü hedefin gerisinde kaldı.



HARİKA İŞ YERİ' UNVANI ALDI

Türk Telekom'un şirketi İnnova, kurum kültürü ve çalışan deneyimi konusunda bağımsız ve küresel bir otorite olarak nitelendirilen Great Place to Work Enstitüsü'nün 'Harika İş Yeri' kriterlerini sağlayarak 'Great Place to Work' sertifikası almaya hak kazandı. İnnova CEO'su Serdar Toraman, "Bu sertifikaya hak kazanmamız, İK uygulamalarımızın başarısını da tescillemiş oldu" dedi.

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