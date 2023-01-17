Son dakika: EYT'liler maaşlarını ne zaman alacaklar? AK Parti'den tarih verildi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan son dakika EYT açıklaması geldi. Akbaşoğlu arama motorlarında en çok aratılan Eyt yasalaştı mı? EYT meclise sunuldu mu? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT resmi gazetede yayımlandı mı? Maaşlar ne zaman yatacak? sorularını tarih vererek yanıtladı. İşte EYT için kesin tarih... EYT'LİLER NE KADAR PROMOSYON ALACAK?
Milyonları etkileyen EYT ve ek gösterge düzenlemelerinin yürürlüğe girmesinin ardından ilk etapta 2.5 milyonu aşkın kişinin emekli olması bekleniyor. Yeni emekliler aylıkla birlikte promosyona da kavuşurken, emekli sayısındaki hareketlenmeyle bankaların yarışı da büyüyecek. Bu yarışın promosyon tutarına yansıması, 10 bin liranın aşılması bekleniyor. İşte promosyonla ilgili merak edilen soruların yanıtları ve bankaların mevcut kampanyaları...
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan son dakika EYT açıklaması geldi. Akbaşoğlu arama motorlarında en çok aratılan Eyt yasalaştı mı? EYT meclise sunuldu mu? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT resmi gazetede yayımlandı mı? Maaşlar ne zaman yatacak? sorularını tarih vererek yanıtladı. İşte EYT için kesin tarih...
EYT'LİLER NE KADAR PROMOSYON ALACAK?
* Ek gösterge düzenlemesi emekli sayısını nasıl artıracak?
Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Ek göstergeyle ikramiyelerde yaşanacak artış bu tarihten sonra emekli olacaklara yansıyacağı için, çok sayıda kamu çalışanı emeklilik dilekçesini vermek için bu tarihi bekliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulabileceği belirtiliyor.
* Promosyondan nasıl yararlanılacak?
EYT'liler emeklilik başvurusu sırasında maaşını almak istediği bankayı seçebilecek. Ardından bu bankaya 3 yıllık taahhüdünü vererek promosyon imkanından yararlanabilecek.
* Promosyon ne zaman ödenecek?
Yeni emekli olanların promosyon ödemeleri ilk maaş ödemesini takiben 3 iş günü içerisinde yapılacak.