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    • Ekonomi
    • 17.01.2023 12:51
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    • 17.01.2023 13:10
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    Son dakika: EYT'liler maaşlarını ne zaman alacaklar? AK Parti'den tarih verildi

    Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan son dakika EYT açıklaması geldi. Akbaşoğlu arama motorlarında en çok aratılan Eyt yasalaştı mı? EYT meclise sunuldu mu? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT resmi gazetede yayımlandı mı? Maaşlar ne zaman yatacak? sorularını tarih vererek yanıtladı. İşte EYT için kesin tarih...

    EYT’liler maaşlarını ne zaman alacaklar?

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan son dakika EYT açıklaması geldi. Akbaşoğlu arama motorlarında en çok aratılan Eyt yasalaştı mı? EYT meclise sunuldu mu? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT resmi gazetede yayımlandı mı? Maaşlar ne zaman yatacak? sorularını tarih vererek yanıtladı. İşte EYT için kesin tarih...

    EYT'LİLER NE KADAR PROMOSYON ALACAK?
    Milyonları etkileyen EYT ve ek gösterge düzenlemelerinin yürürlüğe girmesinin ardından ilk etapta 2.5 milyonu aşkın kişinin emekli olması bekleniyor. Yeni emekliler aylıkla birlikte promosyona da kavuşurken, emekli sayısındaki hareketlenmeyle bankaların yarışı da büyüyecek. Bu yarışın promosyon tutarına yansıması, 10 bin liranın aşılması bekleniyor. İşte promosyonla ilgili merak edilen soruların yanıtları ve bankaların mevcut kampanyaları...

    * Ek gösterge düzenlemesi emekli sayısını nasıl artıracak?
    Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Ek göstergeyle ikramiyelerde yaşanacak artış bu tarihten sonra emekli olacaklara yansıyacağı için, çok sayıda kamu çalışanı emeklilik dilekçesini vermek için bu tarihi bekliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulabileceği belirtiliyor.


    * Promosyondan nasıl yararlanılacak?
    EYT'liler emeklilik başvurusu sırasında maaşını almak istediği bankayı seçebilecek. Ardından bu bankaya 3 yıllık taahhüdünü vererek promosyon imkanından yararlanabilecek.
    * Promosyon ne zaman ödenecek?
    Yeni emekli olanların promosyon ödemeleri ilk maaş ödemesini takiben 3 iş günü içerisinde yapılacak.


        * Promosyon ne kadar?
        Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı son güncelleme ile 3 yıllık dönem için taban promosyon tutarları maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500, 10.000 liradan fazla olanlar için 5.000 liraya çıktı. Yeni emekliler belirlenen bu tutarların altında promosyon almayacak. Seçtiği bankaya göre daha yüksek ödeme de söz konusu olabilecek. Mevcut kampanyalara göre emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon verilirken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeniyor.


        * Promosyon tutarları artacak mı?
        EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Yine Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge düzenlemesiyle de yaklaşık 300 bin kişinin kamudan emekli olması bekleniyor. Bu kadar çok yeni emekli olmasının, promosyon rekabetini büyütmesi, tutarları artırması bekleniyor. Promosyon tutarının 10 bin lirayı aşması beklentileri bulunuyor.
        * Tutarlar artarsa mevcut emekliler de yararlanabilir mi?
        Promosyon taahhüdü bitenler ve devam edenler yeni kampanyalardan yararlanabilecek. Taahhüdü sürenler kalan sürenin tutarını iade ederek yüksek promosyonu alabilecek.


        * Bankaların mevcut kampanyaları nasıl?
        Bankaların 3 yıllık taahhütte bulunan emeklilere ödedikleri mevcut promosyon tutarları şöyle:
        * AKBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.850, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.250, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, mobil ve internet ile hafta içi ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.


            * DENİZBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon veriyor.
            * FİBABANKA: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor.
            * GARANTİ BBVA: Emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.600, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.200, 7.500-10.000 lira arası olanlara 5.400, 10.000 liradan fazla olanlara 6.000 lira promosyon veriyor. Ayrıca kredi kartı alıp 28 Şubat'a kadar toplam en az 500 lira harcama yapanlar, en az 2 yeni otomatik fatura talimatı vermeleri halinde bin 500 lira bonus kazanıyor. Ayrıca internet ve mobil şubelerden havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar EFT işlemlerine ücret almıyor, bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme, mevduat ve kredilerde özel faiz imkanı sunuyor.


            * HALKBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon veriyor.
            * ING: 1 aylık gelir ve aylık tutarı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arasında olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10 bin lira ve üzeri olanlara 7.500 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca özel faizle ve tahsis ücretsiz ihtiyaç kredisi, direkt müşteri temsilcisine ulaşma, ücretsiz tıbbi bilgi ve danışmanlık ile ambulans gibi imkanlar da bulunuyor.


            * İŞ BANKASI: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira promosyon ödemesi yapıyor. Maaşını taşıyan emekliler, Maximum Kart ve ek kartları için aidat ödemiyor, havale ve EFT'lerini İşCep ve İnternet Şubesi'nden ücretsiz yapabiliyor.
            * KUVEYT TÜRK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.600, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.200, 7.500-10.000 lira arası olanlara 5.400, 10.000 liradan fazla olanlara 6.000 lira promosyon veriyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor. Ortak ATM'lerden 2 kez ücretsiz para çekimi (limiti 2.000 TL), dijital kanallardan ücretsiz EFT ve havale, aidatsız kart imkanı sunuyor, mevduat hesaplarından hesap işlem ücreti almıyor.


                * QNB FİNANSBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor. Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 liraya varan indirim imkanı da bulunuyor. Emekliler, bankanın tüm şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM'lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip oluyor. Buna ek olarak, bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz...
                * ŞEKERBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon veriyor. Ayrıca ücretsiz havale ve EFT, eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sağlıyor.
                * TEB: Emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.900, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.300, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira promosyon veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 500 lira kazanabiliyor. Avantajlı sigorta paketleri, özel faiz oranlı kredi, çağrı merkezi, internet ve mobil şubeden ücretsiz havale ve EFT, aidatsız kart, emeklilerin öncelikli ulaşabilecekleri çağrı merkezi hattı gibi fırsatlar da bulunuyor.


                * TÜRKİYE FİNANS: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor. 2 otomatik fatura talimatı verilirse maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 250, 3.500-7.500 lira arası olanlara 1.000, 7.500-10.000 lira arası olanlara 1.500, 10.000 liradan fazla olanlara 2.000 lira ilave ödeme yapıyor. Yedek hesap başvurusu yapanlara ise maaşı 3 bin 500 liranın altındaysa ek 250, üstündeyse 500 lira bir ödeme daha veriyor. Böylece emeklilerin toplam promosyon tutarı 7.500 liraya kadar çıkabiliyor.
                * VAKIFBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor. ATM'lerden günlük 10 bin liraya kadar ücretsiz para çekme, ücretsiz HGS etiketi, aidatsız kredi kartı imkanı sunuyor. Maaş hesaplarından internet ve mobil bankacılık yoluyla havale ve EFT'lerden masraf almıyor.
                * ZİRAAT BANKASI: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon veriyor.

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                EYT’liler maaşlarını ne zaman alacaklar?
                Haberler Ekonomi Son dakika: EYT'liler maaşlarını ne zaman alacaklar? AK Parti'den tarih verildi
                    SON DAKİKA