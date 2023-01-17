Başkan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda mayın temizliği çalışmalarında şehit olan Jandarmamız Esma Çevik'in adını verdiğimiz bölgede 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik.

Dünyada 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezervin değeri günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 12 milyar dolara denk geliyor.

Petrol kalitesi oldukça yüksek olan bu bölgedeki 4 kuyuda günlük 5 bin varillik üretim yapıyoruz. Kuyu sayımızı süratle artırarak buradaki petrol üretimimizi çok daha üst seviyelere taşıyacağız.