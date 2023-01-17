Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Şırnak-1 kuyusunda sondaj çalışması başlatıldı.
SAHADA ARAMA VE ÜRETİM BAŞLADI
Vali Osman Bilgin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ve Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş ile Namaz Dağı bölgesi Eruh yolu 20'inci kilometresinde sondaj çalışmasının başlatıldığı alanda incelemede bulundu.
Yapılan çalışmalara ilişkin TPO yetkililerinden bilgi alan Bilgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak'ın artık güzel haberlerle anıldığını söyledi.
Bilgin, TPAO'nun çalışması sonucunda Şırnak-1 sahasında arama ve üretim çalışmasının başladığını aktardı.
HAYIRLI HABERLER VERECEĞİZ
Bilgin, şöyle konuştu:
Bu çalışmalarla özellikle Gabar Dağı bölgesinde bulunan yüksek graviteli petrol, vatandaşların anlayacağı dilde bu petrolü motorin bir araca koyduğunuzda çok rahat çalışabileceğini biz yapılan teknik analizler ile biliyoruz. Gabar Dağı'ndaki tespitin ardından 10 kilometre ileride Kızılsu köyünde de devam ediyor.