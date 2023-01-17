EYT için geri sayım başladı! İş Kanunu'na dikkat: İşte emeklilik kapasını açan maddeler

İş Kanunu'ndaki bazı kritik detaylar Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için emeklilik kapısı açabiliyor. Primi yatırılmayanlar için 3 başlıkta dava açma seçeneği var. Buna göre, 8 Eylül 1999'a kadar girişi olup ancak primi yatırılmayanlar için dava kapısı açık.

ZAMAN AŞIMI İŞLEMEZ

İşe giriş tarihi, "çırak, stajyer" olunmadığı halde bu statü ile gösterildiyse ya da Eylül 1999'dan önce işe başlanmasına karşın 2000'den sonra sigorta girişi yapıldıysa zaman aşımı süresi işlemez, dava açılabilir.