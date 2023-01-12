Manisa Salihli'de her yerden petrol fışkırıyor! Üzüm bağı için su kuyusu açmak istedi petrol buldu

Geçen yıl mayıs ayında Yağbasan Mahallesi`nde Mustafa Yüksel'e ait zeytin bahçesine sulama için açılan sondaj kuyusundan çıkan yanıcı siyah renkli sıvıdan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından alınan numune sonucu sıvının yüzde 94'ünün su, yüzde 6'sı ise çok kaliteli petrol olduğu belirlenmişti.
Bu bölgeye yakın bir arazide Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından açılan TPAO YAĞBASAN-1 kuyusunda da çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Yağbasan Mahallesi'nde Hilmi Yılmaz'a ait olan ve 10 yıl önce açıldıktan sonra siyah renkli bir madde çıktığı için kapatılan, ancak geçtiğimiz günlerde yine aktif hale getirilen kuyuda da yine yanıcı ve siyah renkli madde ile karşılaşıldı.