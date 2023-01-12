Manisa Salihli'de her yerden petrol fışkırıyor! Üzüm bağı için su kuyusu açmak istedi petrol buldu

Ancak su ile karışık yağ çıktığı için elbiselerimiz, üstümüz başımız kirleniyordu. Kirlenen kıyafetlerdeki yağ yıkansa da çıkmıyordu. Eskiden su yerine yağ çıkınca üzülüyorduk.

Ben de kızıp, 'Bir daha bu kuyuyu açarsam namertim' dedim. İyi ki yemin etmemişim. Diğer kuyulardaki sular azalınca tekrar suya ihtiyacım olursa bir daha çalıştırdım.