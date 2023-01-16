Yüksek aidat artışı site sakinlerini isyan ettirdi

Yüksek aidat artışları site sakinlerinin tepkilerine yol açıyor. İstanbul Büyükçekmece'de 3 bin kişinin yaşadığı sitede yönetimin 500 liralık aidatı yaklaşık yüzde 200 zamla bin 415 lira yapması burada yaşayanları isyan ettirdi. Kat malikleri yönetimi istifaya çağırdı. BİR başka protesto da Başakşehir'de görüldü. Bin 340 daireli sitede yaşayanlar yüzde 85 aidat zammına eylem yaparak tepki gösterdi. Site sakinleri, aidat zamları ve usulsüz olduğunu iddia ettikleri bütçe işlemleri nedeniyle yönetimin istifa etmesini istedi. BIR site sakini giderek artan aidat tutarlarıyla kiracı konumuna düşeceklerini ifade ederek, "Kendi evimizde kiracı olmak istemiyoruz" dedi. Hukukçular ise vatandaşları aidatın belirlendiği genel kurul toplantılarına katılmaları



UZUN VADEYE MERKEZ DESTEĞİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası mevduatın vadesinin uzamasını teşvik etmek amacıyla 3 aydan uzun vadeli Türk Lirası mevduat için zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verildiğini duyurdu. Ayrıca, yurt dışından doğrudan temin edilen 6 aydan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış için 2023 yıl sonuna kadar zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak uygulanmasına karar verildi.



BODRUM'DA EV YOK!

Bodrum'da yaz-kış yaşayan vatandaşların kiralık ev bulmaları neredeyse imkânsız hale geldi. Öyle ki bazı ev sahipleri, yazın daha fazla para kazanmak için Mayıs'ta çıkma şartıyla ev kiralamaya başladı. Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, ilçede ev sıkıntısının en önemli nedeninin yazın yüksek fiyata kiralama yapılabilmesi olduğunu söyledi. Alp, "Örneğin 10 bin liralık bir ev, sezonda aylık 50 bin liraya kadar kiralanabiliyor. Deniz kenarındaki evlerde ise bu fiyatları bulmak mümkün değil" dedi. Bazı ev sahiplerinin şartlı kiralama yaptığını aktaran Alp, "Ev bulmak çok zor, şanslı olup bulabilenleri ise şartlar bekliyor. Kiracının Mayıs'ta çıkmasını isteyenler bile var" diye konuştu.

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