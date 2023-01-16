458 bin 615 sözleşmeliye kadro yolunu açacak düzenlenme için Meclis maratonu başlıyor

458 bin 615 sözleşmeliye kadro yolunu açacak düzenlemenin Meclis maratonu başlıyor. Meclis, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.
BUGÜN KOMİSYONDA
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bugün, kamudaki sözleşmelilere kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Düzenleme daha sonra haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurul'da ele alınacak. Düzenlemeyle, 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecek. 4B sözleşmeli personel, mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personel, teşkilat kanunlarına dayalı çalışan sözleşmeli personel, vekil imam-hatip ve müezzinkayyımlar, vekil ebe ve hemşireler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, düzenleme kapsamında yer alacak. Bu kapsamdaki sözleşmeli personel; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi birtakım haklara kavuşacak ve kadroya geçişleri isteğe bağlı olacak. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.
SÖZLEŞMELİ 30 GÜNDE BAŞVURACAK
Kanun Meclis'ten geçtikten sonra Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Memur kadrosuna geçmek isteyenler, başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacak. Kadro işlemleri de kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 60 gün içerisinde tamamlanacak.
700 BİN İŞÇİYE TOPLU SÖZLEŞME
Kamu işçilerinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç başlıyor. Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri başta olmak üzere bakanlıklar, üniversiteler, hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren protokol için TÜRK-İŞ hazırlıklarını sürdürüyor. Konfederasyon bünyesinde kurulan komisyon ücret artışlarına ve sosyal haklara ilişkin talepleri belirlemek için 17 Ocak'ta toplanacak. Hazırlanacak taslak metin Çalışma Bakanlığı'na sunulacak.
6 MİLYONUN GÖZÜ AĞUSTOS'TA
Yaklaşık 3.5 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.
- Ekonomi
- 16.01.2023 Gazete
458 bin 615 sözleşmeliye kadro yolunu açacak düzenlenme için Meclis maratonu başlıyor
Kamu kurumlarındaki ve belediyelerdeki sözleşmeli personelin heyecanla beklediği düzenlemenin Meclis maratonu başlıyor. Bugün komisyona, ardından Genel Kurul gündemine geliyor.
458 bin 615 sözleşmeliye kadro yolunu açacak düzenlemenin Meclis maratonu başlıyor. Meclis, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.