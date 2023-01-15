Konut kampanyaları fırsatçıları harekete geçirdi! Her gün zam yapan da var yüzde 50 artıran da...

Hükümetin orta gelir grubuna yönelik başlattığı konut kampanyasının ikinci el konutları da kapsaması için yapılan açıklamalar, fırsatçıların iştahını kabarttı. Fırsatçılar henüz bu konuda düzenleme yapılmadan satışa çıkardıkları konutların fiyatını günden güne artırmaya başladı. Hatta satışa çıkardığı konutun fiyatını her gün düzenli olarak 50 bin lira artıran bile var.