Konut kampanyaları fırsatçıları harekete geçirdi! Her gün zam yapan da var yüzde 50 artıran da...

Hükümetin orta gelir grubuna yönelik başlattığı konut kampanyasının ikinci el konutları da kapsaması için yapılan açıklamalar, fırsatçıların iştahını kabarttı. Fırsatçılar henüz bu konuda düzenleme yapılmadan satışa çıkardıkları konutların fiyatını günden güne artırmaya başladı. Hatta satışa çıkardığı konutun fiyatını her gün düzenli olarak 50 bin lira artıran bile var.
Örneğin Mayıs 2022'de 1 milyon 400 bin TL'ye satışa sunulan bir gayrimenkulun güncel fiyatı yüzde 82 artışla 2 milyon 550 bin TL'ye çıkarılmış durumda. Bir başka adresin fiyatının ise her gün 50 bin TL arttırıldığı görülüyor.
3 Ocak'ta 1 milyon 750 bin TL'den satışa sunulan gayrimenkul günlük artışla 1 milyon 850 bin TL'ye çıkarılırken, aynı tarihte 1 milyon 650 bin lira olan konutun satış fiyatı ise ertesi gün 1 milyon 800 bin TL yapıldı.