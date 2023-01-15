Bozulan gıdaya geri ödeme! Küçük üreticiyi koruma teklifi Meclis'te





AK Parti'nin başkanlığa sunduğu Torba Yasa Teklifi'ne göre, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulan tarım ve gıda ürünlerine ilişkin ödemelerin süresi işletmelerin ölçeğine göre 30 ile 45 gün arasında olacak. Bu sürenin dışında olan gıdalar için süre 60 günle sınırlanacak. Toptancı hallerinde 12 yıllık tahsis süresi bulunanların kiracılık hakkı 18 yıla çıkartılacak.