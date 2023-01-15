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    İlk Evim, İlk İş Yerim” kampanyası kapsamında 67 günde 58 ilde kuralar çekildi

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim” kampanyası kapsamında 67 günde 58 ilin kura çekimleri tamamlandı. Proje kapsamında 6’ıncı etap kura çekimleri 22 Ocak’a kadar 7 ilde devam edecek.

    58 ilde kura tamam

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" kampanyası kapsamında 67 günde 58 ilin kura çekimleri tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaptığı açıklama ile kura çekimlerinde gelinen son durumu paylaştı. Buna göre kura çekimlerinde 1 milyon 959 bin 686 başvurudan 139 bin 218 konutun hak sahipleri netleşti. Hak sahiplerinden 3 bin 116'sı şehit ailesi ve gazi, 10 bin 764'ü engelli, 55 bin 587'si genç, 32 bin 246'sı ise emekli vatandaş oldu. Proje kapsamında 6'ıncı etap kura çekimleri 22 Ocak'a kadar 7 ilde devam edecek.

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    Haberler Ekonomi “İlk Evim, İlk İş Yerim” kampanyası kapsamında 67 günde 58 ilde kuralar çekildi
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