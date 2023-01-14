EYT'liye 1 ayda maaş! Düzenleme ne zaman Meclis'e gelecek? Bakan Bilgin açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili merak edilenleri anlattı. Yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ay sonunda gelebileceğini ifade eden Bakan Bilgin, ilk aylıkların da Şubat ya da Mart'ta hesaplarda olacağını kaydetti.
Bilgin, EYT ile ilgili vatandaşlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletilen tüm dosyaların bir ay içinde sonuca bağlanacağını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, 'Bu sorunu kökten çözün' dedi. Türkiye'nin gücü, Cumhurbaşkanımızın büyük desteği ile bunları yapıyoruz" şeklinde konuştu.
YAŞ ORTALAMASI 49.9
EYT'den faydalanacakların yaş ortalamasının 49.9 olduğunu anlatan Bakan Bilgin, şunları söyledi: "Bu bizim açımızdan avantaj ve sürdürülebilir bir durum. EYT'den faydalanacak kişi sayısı şu anda 2 milyonun üzerinde, Şubat sonu itibariyle bu sayı 2 milyon 250 bin kişiye ulaşacak. Bunların yaklaşık 600 bini kamu görevlisi. Kamu görevlilerinin şu anki maaş ortalaması en düşük 11 bin lira. Şimdi ortalaması 13 bin küsur lira olacak. Yani hemen emekli olmak için cazip bir sebebi yok. İlk etapta 51 bin kişinin kamuda emekli olacağını düşünüyoruz. Yani kamuda 500 bin kişinin emekli olmayacağını düşünürsek aylık bağlanacak EYT'li rakamı inecek."