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    EYT'liye 1 ayda maaş! Düzenleme ne zaman Meclis'e gelecek? Bakan Bilgin açıkladı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin ay sonunda TBMM komisyonuna gelebileceğini belirterek, 'İlk aylıklar Şubat ya da Mart'ta hesaplarda olabilir' dedi.

    EYT’liye 1 ayda maaş!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili merak edilenleri anlattı. Yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ay sonunda gelebileceğini ifade eden Bakan Bilgin, ilk aylıkların da Şubat ya da Mart'ta hesaplarda olacağını kaydetti.

    Bilgin, EYT ile ilgili vatandaşlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletilen tüm dosyaların bir ay içinde sonuca bağlanacağını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, 'Bu sorunu kökten çözün' dedi. Türkiye'nin gücü, Cumhurbaşkanımızın büyük desteği ile bunları yapıyoruz" şeklinde konuştu.

    YAŞ ORTALAMASI 49.9
    EYT'den faydalanacakların yaş ortalamasının 49.9 olduğunu anlatan Bakan Bilgin, şunları söyledi: "Bu bizim açımızdan avantaj ve sürdürülebilir bir durum. EYT'den faydalanacak kişi sayısı şu anda 2 milyonun üzerinde, Şubat sonu itibariyle bu sayı 2 milyon 250 bin kişiye ulaşacak. Bunların yaklaşık 600 bini kamu görevlisi. Kamu görevlilerinin şu anki maaş ortalaması en düşük 11 bin lira. Şimdi ortalaması 13 bin küsur lira olacak. Yani hemen emekli olmak için cazip bir sebebi yok. İlk etapta 51 bin kişinin kamuda emekli olacağını düşünüyoruz. Yani kamuda 500 bin kişinin emekli olmayacağını düşünürsek aylık bağlanacak EYT'li rakamı inecek."

        EYT'nin şu an Meclis'te milletvekilleri tarafından çalışıldığını anlatan Bakan Bilgin, "Milletvekillerimiz gelen taleplerle ilgili uzman arkadaşlarımızla konuşuyorlar. Komisyon aşaması ay sonunu bulabilir, ayın sonunda Plan ve Bütçe Komisyonu'na gitmiş olur diye düşünüyorum. İlk aylıklar Şubat ya da Mart'ta bağlanabilir" dedi.

        DOSYALAR BİR AYDA TAMAM
        Askerlik ve doğum borçlanması ile ilgili şu anda başvuruların yoğun bir şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu'na geldiğini anlatan Bakan Bilgin, şöyle devam etti: "Başvuru yapanların durumları uyuyor mu uymuyor mu inceleniyor. Kurum çok yoğun çalışıyor. Altyapımızı geçtiğimiz sene yenilemiştik. Bu nedenle 1.5-2 milyon dosya sisteme girse dahi bir sorun yaşamayacağız. Bir ay içerisinde tüm dosyaların sonuca bağlanabileceğini ifade ediyor arkadaşlarımız. Başvuruların çoğunluğu e-Devlet üzerinden alınacak, personelimiz hazırlar."


        2027'DE EMEKLİ OLACAKLAR DA VAR
        EYT kapsamına giren, ancak yeterli prime sahip olmayanların da bulunduğunu anlatan Bilgin, "EYT'li olabilecek insan sayımız 4 milyon 700 küsur bin kişi. Onların prim gün vesaireleri doldurmaları filan 2027'de olacaklar var" dedi.


            STAJ YAPANLARIN DURUMU NE OLACAK?
            Bakan Bilgin, staj sigortalılarının durumu ile ilgili ise "Staj mağdurları mağdur değildir. Yani onlar o kavramı kullanamazlar. Çünkü onları mağdur eden bir şey yok. Ortada iş akdi yok. 'Staj da sayılsın' diyorlar, böyle bir şey yapamayız. Milletin parasını, imkanlarını biz bu şekilde dağıtamayız. O gün senin için prim yatırması gerekirken yatırmamış olan ya da eksik yatıran patronun kim, yok öyle bir şey" diye konuştu.

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            Haberler Ekonomi EYT'liye 1 ayda maaş! Düzenleme ne zaman Meclis'e gelecek? Bakan Bilgin açıkladı
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