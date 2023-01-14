EYT'liye 1 ayda maaş! Düzenleme ne zaman Meclis'e gelecek? Bakan Bilgin açıkladı



STAJ YAPANLARIN DURUMU NE OLACAK?

Bakan Bilgin, staj sigortalılarının durumu ile ilgili ise "Staj mağdurları mağdur değildir. Yani onlar o kavramı kullanamazlar. Çünkü onları mağdur eden bir şey yok. Ortada iş akdi yok. 'Staj da sayılsın' diyorlar, böyle bir şey yapamayız. Milletin parasını, imkanlarını biz bu şekilde dağıtamayız. O gün senin için prim yatırması gerekirken yatırmamış olan ya da eksik yatıran patronun kim, yok öyle bir şey" diye konuştu.

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