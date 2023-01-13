"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 67 günde 58 ilin kura çekimi tamamlandı! Sıra 6. etap kuralarda: Hangi ilde ne zaman çekilecek?

Açıklamada, 24 bin 636 hak sahibi için yapılacak çekilişlerin illere göre dağılımı ve kura tarihleri şöyle sıralandı:

"13-14 Ocak Eskişehir 2 bin 599 konut, 14-17 Ocak Mersin 5 bin 100 konut, 15 Ocak Bilecik 1037 konut, 16-17 Ocak Sakarya 2 bin 750 konut, 18-21 Ocak Kocaeli 5 bin 200 konut, 18-22 Ocak Antalya 7 bin 150 konut ve 22 Ocak Yalova 800 konut."

Proje kapsamında, 81 ilde 250 bin sosyal konutun marta kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

İSTANBUL TOKİ KURALARI NE ZAMAN?

İstanbul TOKİ sosyal konut kura tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak birçok ilde kuraların tamamlanması nedeniyle önümüzdeki günlerde sıranın İstanbul'a da gelmesi bekleniyor. En geç ocak sonu itibariyle İstanbul kura tarihlerinin duyurulacağı tahmin ediliyor.