"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 67 günde 58 ilin kura çekimi tamamlandı! Sıra 6. etap kuralarda: Hangi ilde ne zaman çekilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022'de Ardahan ve Şırnak'ta başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurundaki kura çekimlerinin ilk 5 etabı 58 ilde sona erdi.
Kuralarda 1 milyon 954 bin 686 başvurudan 139 bin 218 konutun hak sahipleri belirlendi.
Bugüne kadar 67 günde 58 il ve ilçede çekilen kuralarda 3 bin 116 şehit ailesi ve gazi, 10 bin 764 engelli vatandaş, 32 bin 246 emekli, 55 bin 587 genç ve 37 bin 505 diğer kategori olmak üzere toplamda 139 bin 218 vatandaş hak sahibi oldu.