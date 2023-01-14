458 bin sözleşmeliye kadro müjdesi: Heyecanla beklenen düzenleme Meclis'te

Kamu kurumlarındaki ve belediyelerdeki sözleşmeli personele kadro yolunu açan düzenlemenin Meclis maratonu başlıyor.
Tasarı Meclis'e sunulurken, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da detayları açıkladı.
Elitaş, 28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak göreve başlayanların, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçeceklerini, bu kapsamdakilerin, memurluğa geçmelerinin ardından 1 yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkını elde edeceklerini söyledi.
Düzenlemeyle kadroya geçecek 458 bin 615 sözleşmeli personelin; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi birtakım haklara sahip olacaklarını ve kadroya geçişlerinin tamamen talebe bağlı olacağını dile getiren Elitaş, teklifin gelecek hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine alınmasının planlandığını, komisyondan geçtikten sonra aynı hafta içinde yasalaştırmayı planladıklarını açıkladı.