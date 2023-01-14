458 bin sözleşmeliye kadro müjdesi: Heyecanla beklenen düzenleme Meclis'te

28 KASIM'DA GÖREVDE OLMAYANLAR İÇİN SÜREÇ NASIL OLACAK?

28 Kasım 2022'de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu düzenleme uygulanacak. Bu kişiler için başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.