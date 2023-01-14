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    458 bin sözleşmeliye kadro müjdesi: Heyecanla beklenen düzenleme Meclis'te

    458 bini aşkın sözleşmeliye kadro yolu açıldı. 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar beklemeden kadroya geçecek. Tasarının haftaya yasalaşması bekleniyor.

    458 bin sözleşmeliye kadro müjdesi

    Kamu kurumlarındaki ve belediyelerdeki sözleşmeli personele kadro yolunu açan düzenlemenin Meclis maratonu başlıyor.
    Tasarı Meclis'e sunulurken, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da detayları açıkladı.



    Elitaş, 28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak göreve başlayanların, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçeceklerini, bu kapsamdakilerin, memurluğa geçmelerinin ardından 1 yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkını elde edeceklerini söyledi.

    Düzenlemeyle kadroya geçecek 458 bin 615 sözleşmeli personelin; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi birtakım haklara sahip olacaklarını ve kadroya geçişlerinin tamamen talebe bağlı olacağını dile getiren Elitaş, teklifin gelecek hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine alınmasının planlandığını, komisyondan geçtikten sonra aynı hafta içinde yasalaştırmayı planladıklarını açıkladı.

        Yasa Meclis'ten geçtikten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Başvuru süreci de bu tarihten itibaren başlayacak. Peki kimler kapsamda? Kimler, hangi koşullarla kadroya geçecek? İşte bu soruların yanıtları:

        MEVCUT PERSONEL HANGİ ŞARTLARLA KADROYA GEÇECEK?
        28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecek. Bu kapsamdakiler memurluğa geçmelerinin ardından 1 yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkını elde edecek.

        GEÇİŞ OTOMATİK Mİ OLACAK?
        Kadroya geçiş isteğe bağlı olacak. Bunun için başvuru gerekecek. Başvuru yapanlar kadroya alınacak.



            BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
            Başvurular düzenleme yasalaştıktan sonra başlayacak. Yazılı olarak düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 30 gün içinde başvurusunu yapanlar, bu madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacak. Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek.

            28 KASIM'DA GÖREVDE OLMAYANLAR İÇİN SÜREÇ NASIL OLACAK?
            28 Kasım 2022'de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu düzenleme uygulanacak. Bu kişiler için başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.

            KİMLER KAPSAMDA BULUNUYOR?
            4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayalı çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam, hatip ve müezzin kayyumlar ile vekil ebe ve hemşireler düzenlemenin kapsamında yer alıyor.


                KADROYA GEÇİŞ İSTENMİYORSA NE YAPILACAK?
                Sözleşmelilerden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacak.

                YENİ İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN SÜREÇ NASIL OLACAK?
                28 Kasım 2022'den sonra kamuya giren sözleşmeli personel, 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak. Atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakil yasağına tabi olacak.

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                Haberler Ekonomi 458 bin sözleşmeliye kadro müjdesi: Heyecanla beklenen düzenleme Meclis'te
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