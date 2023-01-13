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    • Ekonomi
    • 13.01.2023 10:22
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    • 13.01.2023 10:22
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    Merkez Bankasından flaş dolar ve enflasyon tahmini! 2023 sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?

    Son dakika haberi | Merkez Bankası piyasa katılımcılarıyla yapılan anket sonuçlarını açıkladı. Buna göre 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 30,44 olurken, dolar kuru için beklenti ise 23,12 TL şeklinde revize edildi.

    Merkez Bankasından flaş dolar ve enflasyon tahmini

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçları yayımlandı.

    ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ
    Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentileri yüzde 30,44 oldu.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı bir önceki piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 34,92 olarak belirlenmişti.

    Ocak ayına ilişkin ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 32,46'ya geriledi. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 34,92 olmuştu.

    DOLAR KURU İÇİN BEKLENTİ YUKARI YÖNLÜ
    Buna göre anket katılımcılarının yıl sonu Dolar/TL beklentisi 23,12 olarak belirlendi. 12 ay sonrasına ilişkin dolar/TL kuru beklentisi ise 22,77'den 23,43 seviyesine çıkarıldı.

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    Haberler Ekonomi Merkez Bankasından flaş dolar ve enflasyon tahmini! 2023 sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?
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