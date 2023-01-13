Merkez Bankasından flaş dolar ve enflasyon tahmini! 2023 sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçları yayımlandı.
ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ
Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentileri yüzde 30,44 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı bir önceki piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 34,92 olarak belirlenmişti.
Ocak ayına ilişkin ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 32,46'ya geriledi. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 34,92 olmuştu.
DOLAR KURU İÇİN BEKLENTİ YUKARI YÖNLÜ
Buna göre anket katılımcılarının yıl sonu Dolar/TL beklentisi 23,12 olarak belirlendi. 12 ay sonrasına ilişkin dolar/TL kuru beklentisi ise 22,77'den 23,43 seviyesine çıkarıldı.