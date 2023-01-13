Merkez Bankasından flaş dolar ve enflasyon tahmini! 2023 sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?

DOLAR KURU İÇİN BEKLENTİ YUKARI YÖNLÜ

Buna göre anket katılımcılarının yıl sonu Dolar/TL beklentisi 23,12 olarak belirlendi. 12 ay sonrasına ilişkin dolar/TL kuru beklentisi ise 22,77'den 23,43 seviyesine çıkarıldı.

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