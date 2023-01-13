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    • Ekonomi
    • 13.01.2023 14:14
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    • 13.01.2023 14:22
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    SON DAKİKA | Bedelli askerlik ve kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2023'te bedelli askerlik ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar?

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak-Temmuz 2023 dönemi arası uygulanacak katsayılarla ilgili genelgeyi açıkladı. Buna göre kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira olurken, bedelli askerlik ise aynı dönem için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

    Bedelli askerlik ve kıdem tazminatı tavanı belli oldu

    Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,433684 olarak belirlendi.

    Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti. Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

        KIDEM TAZMİNATI DA BELLİ OLDU
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu.

        İŞTE O GENELGE

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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA | Bedelli askerlik ve kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2023'te bedelli askerlik ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar?
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