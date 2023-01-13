SON DAKİKA | Bedelli askerlik ve kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2023'te bedelli askerlik ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar?

KIDEM TAZMİNATI DA BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu.