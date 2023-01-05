İşte orta gelirliye ucuz konut kampanyasında örnek ödeme tablosu! Evler hangi illerde yapılacak? Nasıl başvurulur? Aile geliri için sınırlama var mı?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın birlikte başlattığı orta gelirliye ucuz konut kampanyası büyük ilgi çekti. Yeni Evim projesi kapsamında 3 bölge için ayrı ayrı kredi destek tutarı belirlendi. Kredi faizinin yüzde 0.69'dan başladığı vadenin 15 yıla kadar uzadığı kampanyanın ödeme planı merak konusu oldu. Peki kampanya için yaş sınırı var mı? Aile geliri için bir sınırlama olacak mı? Başka il için başvuru yapabilir miyim? Kampanyanın son başvuru tarihi ne zaman? İşte örnek ödeme tablosu ve merak edilen soruların yanıtı
Binlerce orta gelirli aileyi ev sahibi yapacak olan orta gelirlilere yönelik konut kampanyasına ilişkin detaylar belli oldu. 16 ocakta başlayacak proje kapsamında ilk etapta 100 bin ailenin tamamının birinci el olacak yeni evlerine kavuşması amaçlanıyor. Bu kapsamda, yüzde 0,69'dan başlayan vade farkı, 15 yıl vadeli, yüzde 10 peşinat, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit oranı ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, orta gelirlileri ev sahibi yapacak "Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı.
0,69'DAN BAŞLAYAN KREDİ İMKANI
Bakan Kurum, ilk etapta 100 bin ailenin birkaç ay içinde ev sahibi olacağını belirterek, "Kampanya sürecinde fiyatların sabit kalmasını sağlayarak orta gelirli vatandaşımızı koruyacağız. 0,69'dan başlayan oranlarla konut kredilerindeki 10 yıl vade uygulamasını 5 yıl artırarak 15 yıla çıkarıyoruz. Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek, hatta birçok taksitte yüzde 25-30'lar seviyesine düşecek. Yüklenici firmalarımız, satacakları konutların bedelinin yüzde 5'i kadar vatandaşımıza destek sağlayacak" bilgisini paylaştı.
TÜM EVLER SIFIR OLACAK
Sürecin nasıl işleyeceğini özetleyen Kurum, "Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirleyeceğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte bu kampanyamıza dâhil olacaklar. Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar. Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak. Vatandaşımız 81 ilde bitmiş konutlardan alabilecek, ikinci el konutlar kampanyaya dâhil edilmeyecek. Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan faydalanabilecek. Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden istifade edebilecek. 16 Ocak itibariyle kuracağımız web sitesinde kampanyamıza dair tüm gelişmeler yer alacak" dedi.
İSTANBUL'DA 25 BİN EV KAMPANYA DAHİLİNDE
18 yaş altı gençler, anne-babaları üzerine konut olması halinde projeye başvuramazken, projeden kimlerin faydalanabileceğine ilişkin bilgiler veren Kurum, "Anne ve babanın konutunun olmaması gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş gençlerimiz de bu projeye başvurabilecek. Konutta bir tavan fiyat olacak. İlerleyen süreçte iller bazında tavan fiyatlarını da duyurmuş olacağız. Arsa ve veraset üzerinden hissesi olan vatandaşlar varsa, bu hisse 50'den fazla değilse başvurabiliyor. 100 bin konutluk finansman paketinde yüzde 25'inin İstanbul, yüzde 75'inin diğer Anadolu illerinde olmasına yönelik çalışmamız var" şeklinde konuştu.
Kurum, projenin 250 sektörde çarkların hızlanmasına yol açacağını ve ekonomiye 600 milyar liralık katkı sunacağını anlattı.
BAKAN NEBATİ: TÜRKİYE'Yİ 3 AYRI BÖLGE OLARAK ELE ALDIK
Proje kapsamında Türkiye'yi 3 ayrı bölge olarak ele aldıklarının altını çizen Bakan Nebati ise "İstanbul 1. bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlendi. Finansman tutarları 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon lira, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon liradır. 1. bölge ve 2. bölgelerdeki illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. 3. bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacak. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olacak" dedi.