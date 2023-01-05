İşte orta gelirliye ucuz konut kampanyasında örnek ödeme tablosu! Evler hangi illerde yapılacak? Nasıl başvurulur? Aile geliri için sınırlama var mı?

Binlerce orta gelirli aileyi ev sahibi yapacak olan orta gelirlilere yönelik konut kampanyasına ilişkin detaylar belli oldu. 16 ocakta başlayacak proje kapsamında ilk etapta 100 bin ailenin tamamının birinci el olacak yeni evlerine kavuşması amaçlanıyor. Bu kapsamda, yüzde 0,69'dan başlayan vade farkı, 15 yıl vadeli, yüzde 10 peşinat, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit oranı ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, orta gelirlileri ev sahibi yapacak "Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı.