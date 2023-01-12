Zamda sınıf atladılar! Özel okullar yine gündemde

Özel okullarda erken kayıt dönemi çalkantılı başladı. Erken kayıtları yüksek zamla başlatan okullar, ara sınıflara getirilen yüzde 65 artış sınırıyla frene bastı. Ancak bu kez de 'kademe geçişlerinde sınır yok' denilerek 1'inci, 5'inci, 9'uncu sınıf ücretlerine yüzde 200'e, hatta 300'e varan artış yapıldı. Velilerden de tepki yağdı.
YENİ ÜCRET 'GENEL GİDER'
Ara sınıflarda eğitim ücretlerine istediği gibi zam yapamayan kimi okulların da yemek paralarına fahiş artış yaptığı belirtilirken, velilerin karşısına 35 bin liraya varan faturalar çıktı. Kimi okulların da zam sınırı nedeniyle alamadığı parayı 'genel gider' adı altında velilerden istemeye başladığı öğrenildi.
YÖNETMELİK NASIL?
Özel okullarda ara sınıflara yapılacak ücret artışı, geçtiğimiz hafta Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile aşağıya çekildi. Önceki yönetmelikteki 'bir önceki yılın ortalama (Y.İÜFE+ TÜFE)/2 oranına en fazla yüzde 5 oranında artış yapılarak belirlenir' ibaresi, 'yapılacak artış oranı, yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınarak, Bakanlıkça belirlenen oranı aşmayacak şekilde tespit edilir' şeklinde değiştirildi. Veliler bu düzenlemenin sadece ara sınıfları değil tüm sınıfları kapsamasını istiyor.
VELİDEN ŞİKAYET YAĞDI!
■ Geçen sene 29 bin 354 lira olan okul ücretini 1. sınıf için 87 bin 500 liraya çıkardılar. Neymiş kademe geçişiymiş, kimse karışamazmış.
■ Önce yüzde 300 zam yaptılar, sonra yüzde 65'e çektiler. Ama aradaki farkı 'genel gider' adı altında tekrar talep ediyorlar. 'Yoksa kayıt almayız' diyorlar.
■ Geçen yıl 9 bin 750 lira olan yemek ücretini 32 bin liraya çıkardılar. Bir de 'genel gider' diye bir ücret icat ettiler. Geçen yıl 4 bin 400 liraydı, bu sene 10 bin 500 lira istiyorlar.
■ 4'üncü sınıftan 5'inci sınıfa geçerken yüzde 260 zam yapıldı.
■ Kızım geçen yıl 23 bin 900 liraya kaydoldu. Anaokulundan 1. sınıfa geçecek kızım için şimdi peşin 65 bin lira istediler. Geçen yıl 7 bin 500 lira olan yemek ücretini 22 bin liraya çıkarmışlar. 8 bin 500 lira öğretim giderleri diyorlar. Kitap, kırtasiye ve ulaşım bunların dışında.
■ Okul öncesi sınıfından 1. sınıfa geçiyoruz. Yeni kayıt adı altında yüzde 300 zam uyguluyorlar. Bu kabul edilebilir değil. Mevzuat değiştirilmeli.