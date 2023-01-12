Zamda sınıf atladılar! Özel okullar yine gündemde





VELİDEN ŞİKAYET YAĞDI!

■ Geçen sene 29 bin 354 lira olan okul ücretini 1. sınıf için 87 bin 500 liraya çıkardılar. Neymiş kademe geçişiymiş, kimse karışamazmış.

■ Önce yüzde 300 zam yaptılar, sonra yüzde 65'e çektiler. Ama aradaki farkı 'genel gider' adı altında tekrar talep ediyorlar. 'Yoksa kayıt almayız' diyorlar.

■ Geçen yıl 9 bin 750 lira olan yemek ücretini 32 bin liraya çıkardılar. Bir de 'genel gider' diye bir ücret icat ettiler. Geçen yıl 4 bin 400 liraydı, bu sene 10 bin 500 lira istiyorlar.

■ 4'üncü sınıftan 5'inci sınıfa geçerken yüzde 260 zam yapıldı.

■ Kızım geçen yıl 23 bin 900 liraya kaydoldu. Anaokulundan 1. sınıfa geçecek kızım için şimdi peşin 65 bin lira istediler. Geçen yıl 7 bin 500 lira olan yemek ücretini 22 bin liraya çıkarmışlar. 8 bin 500 lira öğretim giderleri diyorlar. Kitap, kırtasiye ve ulaşım bunların dışında.

■ Okul öncesi sınıfından 1. sınıfa geçiyoruz. Yeni kayıt adı altında yüzde 300 zam uyguluyorlar. Bu kabul edilebilir değil. Mevzuat değiştirilmeli.