Tüketici dernekleri kiracılara ve ev sahiplerine aidat uyarısında bulundu

Yeni yılla birlikte site aidatları yine gündem oldu. Bazı sitelerde fahiş artışlar ortaya çıktı. Aidatın bin liradan 5 bin liraya çıktığı bile görüldü. Kirayla yarışan aidatlar bazı sitelerde protesto edildi. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Tayfun Üzülmez, "Site yöneticisi kafasına göre aidat artırmaz, artırmamalı da. Kat maliki, harcamaların gereksiz olduğu görüşündeyse, toplantıya katılarak, tutanağa şerh düşüp itiraz edebilir. Kiracılar ise kat malikinden vekalet alarak, toplantıya katılabilir. Sulh hukuk mahkemesine, fahiş aidat bedeline karşı dava açılabilir. Toplantıya katılıp itirazda bulunmazsanız, dava da açamazsınız" dedi. Son zamanlarda çok sayıda şikayet geldiğini belirten Üzülmez, "Aidatın kira fiyatına yaklaştığı, geçen yıl bin lira olan aidatın bu sene 5 bin lira olduğuna ilişkin şikayetler geliyor" diye konuştu.
KİRACILAR DİKKAT!
TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu ise bu ay site yönetimlerinin genel kurullarının yapıldığını, kat maliklerinin bu toplantılara mutlaka katılması gerektiğini belirtti. Ağaoğlu, "En çok mağduriyeti yaşayanlar kiracılar çünkü, toplantılarda oy ve söz hakkı yok. Kiralarla yarışan bir rakam karşılarına çıkıyor. Bu tür olumsuzlukların olmaması için ev sahiplerinden vekalet alan kiracılar toplantıya katılsınlar. İtirazlarını tutanağa geçirsinler" dedi.
3 KATINA ÇIKTI PROTESTO EDİLDİ
Küçükçekmece'de bir sitenin aidatı 370 liradan 970 liraya çıkınca, sitede oturanlar eylem yaptı. Site sakinleri, 'yönetim istifa' sloganları atarak aidat zammını protesto etti. Ümraniye'deki bir sitede oturan Celalettin Çakmak da "Şu anda aidatımız 2 bin lira civarında. Başka şehirde o parayla kiramı öderim. Bu aidat nereye gidiyor hesaplayamıyorum artık" diye konuştu.