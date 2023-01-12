Tüketici dernekleri kiracılara ve ev sahiplerine aidat uyarısında bulundu

Yeni yılla birlikte site aidatları yine gündem oldu. Bazı sitelerde fahiş artışlar ortaya çıktı. Aidatın bin liradan 5 bin liraya çıktığı bile görüldü. Kirayla yarışan aidatlar bazı sitelerde protesto edildi. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Tayfun Üzülmez, "Site yöneticisi kafasına göre aidat artırmaz, artırmamalı da. Kat maliki, harcamaların gereksiz olduğu görüşündeyse, toplantıya katılarak, tutanağa şerh düşüp itiraz edebilir. Kiracılar ise kat malikinden vekalet alarak, toplantıya katılabilir. Sulh hukuk mahkemesine, fahiş aidat bedeline karşı dava açılabilir. Toplantıya katılıp itirazda bulunmazsanız, dava da açamazsınız" dedi. Son zamanlarda çok sayıda şikayet geldiğini belirten Üzülmez, "Aidatın kira fiyatına yaklaştığı, geçen yıl bin lira olan aidatın bu sene 5 bin lira olduğuna ilişkin şikayetler geliyor" diye konuştu.