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    • Ekonomi
    • 12.01.2023 16:45
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    • 12.01.2023 16:45
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    TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman, tarihler belli oldu mu? TOKİ arsa kurası hangi illerde yapılacak? 2023 KURA TAKVİMİ!

    TOKİ arsa başvurusunda bulunan kişiler, kura çekim tarihi hakkında aramaları hızlandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından koordine edilen, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde konut kurası mart ayına kadar sürecek. Konut kuraları devam ederken gözler arsaya çevrildi. Peki, TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman, tarihler belli oldu mu? TOKİ arsa kurası hangi illerde yapılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman?

    TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde arsa ve iş yeri kura çekimi yapılacak. 1 milyon altyapısı ve imar planları hazırlanmış konut arsası ve 50 bin iş yeri noter kurası ile sahibini bulacak. TOKİ iş yeri ve arsa kura çekimi tarihi için geri sayım ise devam ediyor. Peki, TOKİ arsa ve işyeri kurası ne zaman?

    TOKİ ARSA VE İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    TOKİ arsa başvuruları için 7 Kasım'da sona eren süreç 15 Kasım'a kadar uzatılmıştı. Başvurular geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı.

    TOKİ arsa kura çekiliş tarihi ise henüz açıklanmadı. Kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor.

    Öte yandan Bakan Kurum TOKİ projesine başvuru yapan vatandaşlara yayınladığı teşekkür mektubunda şu ifadelere yer vermişti;

    " Noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde yaptığımız kura çekimlerimizi 2023 Mart ayına kadar tamamlayacak ve 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin, sizlerin her an yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her şart ve durumda devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sizlere yeni yuvalar kazandıracak, yavrularımıza huzurlu bir gelecek sunacağız. Sizlerin bu yoğun desteği ve talebini karşılamak için yeni projeler hazırlayacak, 85 milyon vatandaşımızın sağlıklı ve güvenli evlerde oturmalarını sağlayana kadar çalışmalarımızı gece gündüz kararlılıkla sürdüreceğiz. Devletimize duyduğunuz güven, sosyal konut projemize gösterdiğiniz teveccüh için sizlere tekrar şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

    Bu bilgilere göre kura çekiminin mart ayına kadar yapılması bekleniyor.

        TOKİ ARSA ÖDEME PLANI

        Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenecek.

        Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

        Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir.

        Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
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        Haberler Ekonomi TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman, tarihler belli oldu mu? TOKİ arsa kurası hangi illerde yapılacak? 2023 KURA TAKVİMİ!
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