Son dakika: Bakanlıktan memur maaşlarına ilişkin açıklama! Zamlı maaşlar yetişecek mi?

Memur, memur emeklilerine yapılan zam Meclis'te onaylandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından resmen yasalaşacak olan zamlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yaptı.
2,9 milyon memurun maaşının hesaplandığını duyuran Bakanlık 14 günlük maaş farklarının ödenmesi amacıyla sistemlerinin kamu kurumlarının kullanımına açılacağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla, 210 kamu idaresinde yaklaşık 2,9 Milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesini sağlıyoruz.