ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Aralık ayı enflasyon beklentisi ne? Dolar, euro, altın ne kadar oldu 2023?

ABD enflasyon verileri sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Bu noktada 'Aralık ayı ABD enflasyonu yüzde kaç?' soruları gündeme geldi. İşte ABD Aralık enflasyon oranı ve dolar, altın fiyatları...
ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD aralık ayı enflasyon verilerinde tarih belli oldu.
Buna göre; ABD aralık ayı enflasyon verileri 12 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 16.30'da açıklanacak.
ANALİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD'de, resesyon ve enflasyon ikilemi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcılar temkinli hareket ediyor.