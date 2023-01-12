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    • Ekonomi
    • 12.01.2023 14:51
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    • 12.01.2023 14:51
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    ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Aralık ayı enflasyon beklentisi ne? Dolar, euro, altın ne kadar oldu 2023?

    Son dakika ABD enflasyon verisi milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Merakla beklenen ABD Aralık ayı enflasyon verileri bugün açıklanıyor. Bugün açıklanacak veriler ışığında altın ve dolarda hareketlilik yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Aralık ayı enflasyon beklentisi ne? Dolar, euro, altın ne kadar oldu 2023? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    ABD enflasyon verileri sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Bu noktada 'Aralık ayı ABD enflasyonu yüzde kaç?' soruları gündeme geldi. İşte ABD Aralık enflasyon oranı ve dolar, altın fiyatları...

    ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ABD aralık ayı enflasyon verilerinde tarih belli oldu.

    Buna göre; ABD aralık ayı enflasyon verileri 12 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 16.30'da açıklanacak.

    ANALİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

    ABD'de, resesyon ve enflasyon ikilemi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcılar temkinli hareket ediyor.
        Ateş Kuşları
        Haberler Ekonomi ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Aralık ayı enflasyon beklentisi ne? Dolar, euro, altın ne kadar oldu 2023?
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