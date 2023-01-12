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    • Ekonomi
    • 13.01.2023 10:16
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    • 13.01.2023 10:17
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    13 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Yüzbinlerce insanın faydalandığı evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı merak ediliyor. 13 Ocak evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor. Evde bakım parasını çekip çekemeyeceğini merak edenler araştırma yapıyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Peki, 13 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023 belli oldu mu? Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    13 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023!

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi sabah saatlerinden itibaren artışa geçti. Evde bakım maaşı hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Her ay yüzbinlerce kişinin faydalanabildiği evde bakım maaşları, her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Peki, 13 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023 belli oldu mu? Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI 2023?

    Henüz evde bakım maaşı hesaplara yatmadı. Ayın 15'inde yatırılmaya başlanacak.

    2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    2023 yılı memur ve emekli zam oranlarının belli olmasıyla birlikte, memur maaş katsayısına göre belirlenen evde bakım maaşlarında da artış yaşanacak.

    Buna göre; 2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı 2023 yılında yeni zamlı tutarıyla birlikte 4 bin 336 TL olarak ödenecek.

        MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

        Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı. Erdoğan son açıklamasında rakamı yüzde 30'a çıkardı.

        Böylece memur ve memur emeklileri 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 14,60 puan ek zam alacak.

        EVDE BAKIM MAAŞI ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

        Devletin yaptığı çeşitli sosyal ödemeler de yılda iki kez artırılıyor. Buna göre engelli maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı gibi ödemeler de ocak ayından itibaren zamlı olarak ödenecek.

        Bu ödenekler memur maaş katsayısına gelen zam kadar artıyor. Bu katsayı artışı da memur ve memur emeklilerine yapılan zam kadar oluyor.
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        Haberler Ekonomi 13 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
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