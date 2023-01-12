13 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sabah saatlerinden itibaren artışa geçti. Evde bakım maaşı hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Her ay yüzbinlerce kişinin faydalanabildiği evde bakım maaşları, her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Peki, 13 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023 belli oldu mu? Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI 2023?
Henüz evde bakım maaşı hesaplara yatmadı. Ayın 15'inde yatırılmaya başlanacak.
2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
2023 yılı memur ve emekli zam oranlarının belli olmasıyla birlikte, memur maaş katsayısına göre belirlenen evde bakım maaşlarında da artış yaşanacak.
Buna göre; 2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı 2023 yılında yeni zamlı tutarıyla birlikte 4 bin 336 TL olarak ödenecek.