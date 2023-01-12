BORSA NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 12 Ocak Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...

12 OCAK 2023 BORSA SON DURUM

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,35, teknoloji endeksi yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 1,57 ve hizmetler endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si yükseldi, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ve Koza Altın İşletmeleri oldu.