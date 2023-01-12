BORSA NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 12 Ocak Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...

Borsa neden düşüyor sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Dün 4.728,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 120,69 puan ve yüzde 2,55 değer kazanarak 4.849,57 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.742,14, en yüksek ise 4.927,42 puanı gördü.
12 OCAK 2023 BORSA SON DURUM
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,35, teknoloji endeksi yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 1,57 ve hizmetler endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si yükseldi, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ve Koza Altın İşletmeleri oldu.
ALTININ ONSU 1.884 DOLAR SEVIYESINDE!
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,64, bileşik getirisi yüzde 9,87 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2180 ve dolar/yen paritesi 131 düzeyinde seyrediyor.