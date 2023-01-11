Türkiye’nin en pahalı 10 mahallesinin tamamı İstanbul’dan çıktı

2023'e sosyal konut hamlesi ve orta gelirliye yönelik yeni kampanya rüzgarıyla giren gayrimenkul sektöründe 2022 yılının 'en'leri belli oldu. Hepsiemlak'ın verilerine göre, 2022'de satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatı en çok yükselen il Antalya oldu. Antalya'da satılık konutların ortalama metrekare değeri 2021'de 6 bin 957 lira iken, 2022'nin sonunda 20 bin 686 liraya kadar çıktı. Antalya'da en çok değerlenen bölge 11 bin 725 liradan 33 bin 199 liraya çıkan ortalama metrekare değeriyle Konyaaltı oldu. Konyaaltı'nı Kaş, Kemer ve Alanya takip etti.







BOĞAZİÇİ FARKI

Ortalama metrekare fiyatında ikinci sıra ise İstanbul'un oldu. Kentte konutların ortalama metrekare satış fiyatı 9 bin 43 liradan 24 bin 107 liraya kadar çıktı. İstanbul'un konutta en pahalı ilçesi Sarıyer olurken; Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy ve Beykoz takip etti. İzmir de 6 bin 80 liradan 16 bin 86 liraya çıkan ortalama metrekare fiyatıyla üçüncü sırayı aldı. Türkiye'nin en pahalı mahalleleri listesinde ise ilk 10 sıranın tamamı İstanbul'un oldu. İstanbul'da Boğaz semtleri yalı değerlerinin de eklenmesiyle diğerlerine açık ara fark attı.







SAHİLLERİN YÜKSELİŞİ

Yaz aylarının gözdesi Bodrum'da 2022'de konutların satış fiyatlarındaki artış dikkat çekici oldu. İlçede, 2021 yılında metrekare fiyatı 20 bin 252 lira iken, bu yıl 46 bin 343 liraya yükseldi. 2021'de ortalama metrekare değeri 16 bin 500 lira olan Datça'da da fiyat ortalaması 33 bin 262 liraya kadar çıktı. Marmaris'te ise geçen yıl 12 bin 63 lira olan metrekare fiyatları, 2022'de ortalama 30 bin 793 liraya yükseldi.