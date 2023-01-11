Fırsatçıya karşı komisyon geliyor! Bakan Kurum: Fırsatçılara göz açtırılmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yeni Evim' kampanyası sonrası ev fiyatlarını artıran fırsatçılara göz açtırılmayacağını, kampanya öncesindeki fiyatların geçerli olacağını, şartları sağlamayanların kampanyadan yararlanamayacağını ifade etti. "Yeni Evim kampanyasını duyururken ilk evini alacaklar için kriterler açıkladık. Ayrıca tüm sürecin şeffaf, denetlenebilir işlemesi için komisyon kuracağımızı söyledik. O komisyonu kuruyoruz" diyen Kurum, komisyona ilişkin şu bilgiyi verdi: "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, SPK, BDDK ve değerleme kuruluşlarından temsilciler yer alacak. Bu komisyon, teknik ve finansal denetim yapacak, firmaların belirlediği fiyatları takip edecek, burada da temel kriter, ekspertiz raporları olacak. Yani bu ay sattığı konutun veya bir hafta önce sattığı konutun fiyatı neyse, o fiyat doğrultusunda kampanyaya dahil olacak. İkinci elle ilgili de destek olmak için çalışmalar yapacağız. Ama henüz şu aşamada somutlaşmış bir çalışma yok."



TOKİ VADE ARTIŞ ORANINA % 50 İNDİRİM

Bakan Kurum, TOKİ taksitlerinde artış oranını 15.40'ta sabit tuttuklarını söyledi. "TOKİ her yıl Ocak ayında memur maaş zammına göre bir artış yapıyordu. Bu yıl da memur maaş artışı yüzde 30 oldu. Ama biz vatandaşımız için TOKİ vade artış oranını 15.40'ta tuttuk. Yani vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk" diyen Kurum, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruyoruz, kolluyoruz. Biz her zaman vatandaşımızın, milletimizin yanındayız."

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