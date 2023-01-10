TOKİ TAKSİT ARTIŞI 2023! TOKİ aylık taksitleri ne kadar, kaç TL? TOKİ vade artış oranı kaç oldu?

İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nin taksitlerinin vade artış oranı merak ediliyordu. Bakan Murat Kurum'dan vade artış oranı ile ilgili son dakika açıklama geldi. Açıklamaya göre TOKİ vade artış oranında yüzde 50 indirime gidildi. İşte detaylar...
2023 TOKİ VADE ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU?
Bakan Murat Kurum TOKİ taksit tutarlarına ilişkin olarak, "TOKİ Başkanlığımızdan ev alan kardeşlerimiz bu haberi sabırsızlıkla bekliyor. TOKİ memur maaş zammına göre artış yapıyordu. Bu yıl memur maaş zammı yüzde 30 oldu. TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk. Vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk. Vatandaş nasıl ödeyecek diye tezbirat yapanlar vardı. İşte görüyorsunuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışının gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruduk, kolladık." dedi.
TOKİ TAKSİTLERİ GEÇEN YIL YÜZDE 26 ARTMIŞTI
TOKİ taksitlerinin yıllık artış oranı 2021 yılında 10.3 olurken, 2022 yılında yüzde 26,4 olmuştu. Bu yıl TOKİ vade artış oranı geçen yıla göre yüzde 9 daha düşük oldu.