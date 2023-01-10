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    • Ekonomi
    • 10.01.2023 15:08
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    • 10.01.2023 15:13
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    TOKİ TAKSİT ARTIŞI 2023! TOKİ aylık taksitleri ne kadar, kaç TL? TOKİ vade artış oranı kaç oldu?

    TOKİ aylık taksitlerdeki artış oranı belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, taksit artışını duyurdu. Kurum, ''Vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk. '' dedi. Peki TOKİ taksitleri ne kadar, kaç TL? TOKİ vade artış oranı kaç oldu?

    TOKİ TAKSİT ARTIŞI 2023!

    İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nin taksitlerinin vade artış oranı merak ediliyordu. Bakan Murat Kurum'dan vade artış oranı ile ilgili son dakika açıklama geldi. Açıklamaya göre TOKİ vade artış oranında yüzde 50 indirime gidildi. İşte detaylar...

    2023 TOKİ VADE ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU?

    Bakan Murat Kurum TOKİ taksit tutarlarına ilişkin olarak, "TOKİ Başkanlığımızdan ev alan kardeşlerimiz bu haberi sabırsızlıkla bekliyor. TOKİ memur maaş zammına göre artış yapıyordu. Bu yıl memur maaş zammı yüzde 30 oldu. TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk. Vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk. Vatandaş nasıl ödeyecek diye tezbirat yapanlar vardı. İşte görüyorsunuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışının gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruduk, kolladık." dedi.

    TOKİ TAKSİTLERİ GEÇEN YIL YÜZDE 26 ARTMIŞTI

    TOKİ taksitlerinin yıllık artış oranı 2021 yılında 10.3 olurken, 2022 yılında yüzde 26,4 olmuştu. Bu yıl TOKİ vade artış oranı geçen yıla göre yüzde 9 daha düşük oldu.

        ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle;

        ''Sincan Saraycık'ta on binlerce yeni yuvamızı hemşerilerimize sunuyoruz. Başkentimizde seller yaşandı. Hasar gören Mamak, Haymana, Bala, Akyurt'ta seferberlik şuuruyla tüm ekiplerimiz sahadaydı. Hızlı şekilde hasarlarını giderdik.

        Başkent millet bahçesini bitirdik. Ankara hipodromunu Ankaralıların hizmetine sunduk. Geçtiğimiz hafta Mamak'a gittik, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadık. Burası Gölbaşı. 4 yıllık sürede Gölbaşımıza temel atma ve açılış töreni sayımız 10'u geçti. Gölbaşı'nda millet bahçeleri yaparken diğer taraftan da vilayetler önünden başlayıp belediye önüne kadar 2,5 km hattı sahil kıyı düzenlemesi yaptık. Gölbaşı Millet Bahçesi'ni Mart ayında teslim ediyor, Gölbaşı'na Ankara'ya kazandırıyoruz.

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal devlet uygulaması İlk Evim İlk İş Yerimi hayata geçirdik. Toplamda 1545 konutumuzu Gölbaşılı hak sahiplerine vermek için süreci başlatıyoruz. Ankara'da 13 bin konutun kurası çekildi. 16 Ocak'ta orta gelirlilere yönelik konut kampanyası başlayacak. Fiyat artışı yapanları kampanyaya dahil etmeyeceğiz. Orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmalıdır.''
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        TOKİ taksitlerinde yüzde 50 indirim
        Haberler Ekonomi TOKİ TAKSİT ARTIŞI 2023! TOKİ aylık taksitleri ne kadar, kaç TL? TOKİ vade artış oranı kaç oldu?
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