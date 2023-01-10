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    • Ekonomi
    • 11.01.2023 09:34
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    • 11.01.2023 09:35
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    Ocak ayı SED ödemesi ne kadar oldu? 2023 SED ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? ÖDEME TAKVİMİ!

    SED ödemeleri hakkında sabah saatlerinden itibaren yoğun araştırmalar yapılıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılıyor. Peki, 2023 SED ödemeleri YATTI MI? Ocak ayı SED ödemesi ne kadar oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2023 SED ödemeleri YATTI MI? Ocak ayı SED ödemesi ne kadar oldu? İlkokul, lise, üniversite öğrencilerine kaç TL ödeme yapılacak?

    Ocak ayı SED yardımı ödemeleri yattı mı, yatmadı mı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen yardımdan 150 bin çocuk faydalanıyor. Peki 2023 SED ödemeleri YATTI MI? Ocak ayı SED ödemesi ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

    OCAK AYI ZAMLI SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

    Konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Detaylar geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır...

    2023 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

    2023 Ocak zammı sonrası SED yardımı ödemeleri şu şekilde:

    - Çocuk (Okul öncesi) 2.059,99
    - Çocuk (İlköğretim) 3.090,00
    - Çocuk (Ortaöğretim) 3.295,99
    - Çocuk (Ort. çağında okumayan) 2.059,99
    - Çocuk (Yükseköğretim) 3.708,00
    - Kuruluş bakımından ayrılan gençler 1.648,00

        SED YARDIMI NEDİR?

        Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir.

        EKONOMİK DESTEK HİZMETİ NE ŞEKİLDE YAPILIR?

        Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

        SED YARDIMI ŞARTLARI NELER?

        * Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

        * Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

        * Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

        * Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

        Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

        SED YARDIMI ÖDEMELERİ SÜREKLİ BİR MAAŞ MIDIR?

        Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri maaş ödemesi değildir. Ailenin ekonomik koşullarınızı iyileştirme ve değiştirme çabalarını desteklemesi, çocuklarının bu süreçte zarar görmeden bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geçici süre ile yapılmaktadır. Daha önce ekonomik destek verilmiş olması kişiye bir hak doğurmaz.
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        Haberler Ekonomi Ocak ayı SED ödemesi ne kadar oldu? 2023 SED ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? ÖDEME TAKVİMİ!
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