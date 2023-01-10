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    • Ekonomi
    • 10.01.2023 08:44
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    • 10.01.2023 08:44
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    10 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    10 Ocak evde bakım maaşı yatan iller! Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı (parası) alan vatandaşlar, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller 10 Ocak Salı gününde de sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor.

    takvim.com.tr
    10 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!

    Her ay bu maaşı alan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başladı. Ocak maaşlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Evde bakım maaşını almak için evinizde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli bir kişi olması ve ilgili kurumlara başvurmanız gerekmektedir.

    2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

    2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

    2023 OCAK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

    TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu.

    Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken, memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı.

    Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

    Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında uygulanacak.

        ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.

        SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

        KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

        Evde bakım maaşı başvurusu, illerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, ilçelerde Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır.

        Evde bakım maaşı yardımından yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyetince bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi lazımdır. Sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli' ibaresinin yer alması gerekiyor.
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        Haberler Ekonomi 10 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
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