10 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Her ay bu maaşı alan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başladı. Ocak maaşlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Evde bakım maaşını almak için evinizde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli bir kişi olması ve ilgili kurumlara başvurmanız gerekmektedir.
2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.
2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.
2023 OCAK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!
TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu.
Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken, memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı.
Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.
Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında uygulanacak.