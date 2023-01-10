Bayram ikramiyesinden milyonlarca kişi faydalanıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi ödenen bayram ikramiyeleri ile vatandaşlar aramalarına başladı. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kaç TL oldu? 2023 ödeme takvimi!