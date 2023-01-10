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    • Ekonomi
    • 10.01.2023 13:29
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    • 10.01.2023 13:29
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    2023 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kaç TL oldu? 2023 ödeme takvimi!

    Milyonlarca vatandaş ikramiyelerin ödeneceği tarihi öğrenmek istiyor. Aynı zamanda emekli ikramiyelerinde bir artış olup olmayacağı da merak ediliyor. Ocak zammıyla birlikte emekli ikramiyelerinde artış konusu gündeme geldi. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kaç TL oldu? 2023 ödeme takvimi!

    takvim.com.tr
    2023 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    Bayram ikramiyesinden milyonlarca kişi faydalanıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi ödenen bayram ikramiyeleri ile vatandaşlar aramalarına başladı. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kaç TL oldu? 2023 ödeme takvimi!

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023

    2022 yılında yılda iki kez emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verildi. Henüz 2023 emekli bayram ikramiyesine zam konusunda bir açıklama gelmedi.

    RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    2023 yılında Ramazan Bayramı 21 - 23 Nisan, Kurban Bayramı ise 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesinin bu tarihlerden önce ödenmesi bekleniyor.

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

        Bayram ikramiyelerinin emekliler için yeni yılda artış gösterip göstermeyeceği henüz bilinmiyor.

        Konuyla ilgili son karar Başkan Erdoğan'da olacak.
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        Haberler Ekonomi 2023 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kaç TL oldu? 2023 ödeme takvimi!
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