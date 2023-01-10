Geçici işçilere kadro son dakika 2023! 300 bin geçici işçi nedir, kimleri kapsıyor? Taşerona, geçici işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak?





Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklamaların gelmesi bekleniyor. Gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

GEÇİCİ İŞÇİ NEDİR?

Geçici işçi; Türkiye 657 nolu Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlı hukuki bir statüdür. Kanun uyarınca geçici işçi; 04/04/2007-5620 S.K./4.mad (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.