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    • Ekonomi
    • 10.01.2023 12:40
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    • 10.01.2023 12:43
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    Geçici işçilere kadro son dakika 2023! 300 bin geçici işçi nedir, kimleri kapsıyor? Taşerona, geçici işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak?

    Son dakika haberlerine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin geçici işçilerle ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, kanayan yara haline gelen geçici işçiler konusunda “Önumuzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu Işçi olarak çalışmaları sağlanacak” ifadelerine yer verdi. Peki, 300 bin geçici işçi nedir, kimleri kapsıyor? Taşerona, geçici işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Geçici işçilere kadro son dakika 2023! 300 bin geçici işçi nedir, kimleri kapsıyor? Taşerona, geçici işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak?

    Taşeron ve geçici işçiler için son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bakanlık çalışmalarını tamamlayıp Meclis için taslak teklif hazırlarken, taşerona kadro şartları ve kimlerin yararlanacağı öne çıkan başlıklardan oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklamada, geçici işçiler meselesinin çözümü için çalışmanın bittiğini söyleyerek, aralık sonunu işaret etmişti. Konuyla ilgili güncel bir açıklama daha geldi.

    GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

    ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçinin kadrolu işçi olarak çalışması için mesai harcadıklarını söyledi.

    Bakan Bilgin, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin geçici işçilerle ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, kanayan yara haline gelen geçici işçiler konusunda "Önumuzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak calışmaları sağlanacak" dedi.

    TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

    AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimalle 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.

    Akbaşoğlu taşeron işçiye kadro çalışmasının da başladığını belirtti.

        TAŞERON İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşerona kadro çalışması hakkında şunları söylemişti; "Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz"



        Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklamaların gelmesi bekleniyor. Gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

        GEÇİCİ İŞÇİ NEDİR?

        Geçici işçi; Türkiye 657 nolu Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlı hukuki bir statüdür. Kanun uyarınca geçici işçi; 04/04/2007-5620 S.K./4.mad (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.
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        Haberler Ekonomi Geçici işçilere kadro son dakika 2023! 300 bin geçici işçi nedir, kimleri kapsıyor? Taşerona, geçici işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak?
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