Sözleşmeli personele kadro Meclis'e geldi mi? 500 BİN sözleşmeli personele kadro şartları ve kapsamı nedir? Sözleşmeliye kadro taslağı...

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin Meclis'e gelip gelmediği merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kabine'de gündem başlıkları arasında yer alan kadro düzenlemesinin ne durumda olduğu sorgulanıyor. Peki, Sözleşmeli personele kadro Meclis'e geldi mi? 500 BİN sözleşmeli personele kadro şartları ve kapsamı nedir?
SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO ÇIKTI MI?
Bugün Beştepe'de yeni yılın ilk kabinesi toplanıyor. Önemli konuların görüşeceği toplantıda EYT, sözleşmeli personele konularına ağırlık verilecek.
SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde, sözleşmeliye kadro şartlarına ilişkin olarak "Eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinleri bir sonraki yıla aktarabilecekler. Ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak." şeklinde açıklama yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kısa süre önce yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine yanıt verdik. Geniş bir alandaki sözleşmeli personelimize kalıcı çözümler üretiyoruz.
500 bin kardeşlerimizle ailelerini etkileyen bu adımın hayırlı olmasını diliyorum. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir anlayışa sahip olarak, milletimize bu anlayışla hizmet ediyoruz." ifade etti.