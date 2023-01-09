Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.01.2023 15:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2023 15:55
    ABONE OL

    Sözleşmeli personele kadro Meclis'e geldi mi? 500 BİN sözleşmeli personele kadro şartları ve kapsamı nedir? Sözleşmeliye kadro taslağı...

    Sözleşmeliye kadro meselesi hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan son açıklamasında, "Eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinleri bir sonraki yıla aktarabilecekler. Ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak." demişti. Peki, Sözleşmeli personele kadro Meclis'e geldi mi? 500 BİN sözleşmeli personele kadro şartları ve kapsamı nedir? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Sözleşmeli personele kadro Meclis’e geldi mi?

    Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin Meclis'e gelip gelmediği merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kabine'de gündem başlıkları arasında yer alan kadro düzenlemesinin ne durumda olduğu sorgulanıyor. Peki, Sözleşmeli personele kadro Meclis'e geldi mi? 500 BİN sözleşmeli personele kadro şartları ve kapsamı nedir?

    SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO ÇIKTI MI?
    Bugün Beştepe'de yeni yılın ilk kabinesi toplanıyor. Önemli konuların görüşeceği toplantıda EYT, sözleşmeli personele konularına ağırlık verilecek.

    SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde, sözleşmeliye kadro şartlarına ilişkin olarak "Eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinleri bir sonraki yıla aktarabilecekler. Ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak." şeklinde açıklama yapmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kısa süre önce yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine yanıt verdik. Geniş bir alandaki sözleşmeli personelimize kalıcı çözümler üretiyoruz.

    500 bin kardeşlerimizle ailelerini etkileyen bu adımın hayırlı olmasını diliyorum. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir anlayışa sahip olarak, milletimize bu anlayışla hizmet ediyoruz." ifade etti.

        SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO ŞARTLARI VE KAPSAMI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı şu şekilde;

        A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

        1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

        2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

        3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

        4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

        5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

        6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

        Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

        SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO İLE HANGİ HAKLAR ALINACAK?

        Kademe, derece hakkı olacak.
        Unvan değişikliği sınavına katılabilecek.
        Yönetici pozisyonunda görevlendirilebilecek.
        Kurumlar arası yer değiştirebilecek.
        Sözleşmenin yenilenmeme ihtimali olmayacak.
        Eş durumundan tayin hakkı olacak.
        Kullanılmayan izin sonraki yıla aktarılacak.
        Ücretsiz izin, yemek ücreti hakkı olacak.
        Harcırah, arazi tazminatı alabilecek.
        Doğum sonrası işine dönebilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hangi Kredi
        Haberler Ekonomi Sözleşmeli personele kadro Meclis'e geldi mi? 500 BİN sözleşmeli personele kadro şartları ve kapsamı nedir? Sözleşmeliye kadro taslağı...
            SON DAKİKA