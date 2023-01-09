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    • Ekonomi
    • 09.01.2023 20:17
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    • 09.01.2023 20:42
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    SON DAKİKA | Emekli ve memur maaşı zam düzenlemeleri Meclis'ten geçti

    Son dakika haberi | TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam öngören düzenlemeleri de içeren yasa teklifi kabul edildi. Bu düzenleme ile en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olurken, işverene destek primi 400 TL seviyesine çıkacak.

    Emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili flaş gelişme

    Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda memur ve memur emeklilerini ilgilendiren teklif görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin ardından teklif kabul edildi. Teklife göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yüzde 30 artış yapılıyor. En düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL olacak. İşverene 100 TL olarak verilen SGK desteği 400 TL'ye çıkartılıyor.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA | Emekli ve memur maaşı zam düzenlemeleri Meclis'ten geçti
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