SON DAKİKA | Emekli ve memur maaşı zam düzenlemeleri Meclis'ten geçti

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda memur ve memur emeklilerini ilgilendiren teklif görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin ardından teklif kabul edildi. Teklife göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yüzde 30 artış yapılıyor. En düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL olacak. İşverene 100 TL olarak verilen SGK desteği 400 TL'ye çıkartılıyor.

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