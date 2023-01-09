2023 SED ödemeleri kaç TL oldu? Ocak ayı zamlı SED ödemeleri YATTI MI? 2023 çocuk yardımı ödeme takvimi!

SED ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının bakımı ve desteklenmesi içim yapılan SED ödemeleri 2023 Ocak ayında artışa geçti. Peki, Ocak ayı SED ödemeleri YATTI MI? 2023 SED ödemeleri kaç TL oldu? 2023 çocuk yardımı ödeme takvimi!
OCAK AYI ZAMLI SED ÖDEMELERİ YATTI MI?
Konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Detaylar geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır...
2023 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?
2023 Ocak zammı sonrası SED yardımı ödemeleri şu şekilde:
- Çocuk (Okul öncesi) 2.059,99
- Çocuk (İlköğretim) 3.090,00
- Çocuk (Ortaöğretim) 3.295,99
- Çocuk (Ort. çağında okumayan) 2.059,99
- Çocuk (Yükseköğretim) 3.708,00
- Kuruluş bakımından ayrılan gençler 1.648,00