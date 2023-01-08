Memur ve emekli zamları bu hafta yasalaşacak





SÖZLEŞMELİ PERSONEL MESAİSİ DEVAM EDECEK

Öte yandan sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar hafta başında da devam edecek. Bakanlık ve kurum yetkililerinin de katıldığı çalışmalarda düzenleme son şeklinin verilmesi bekleniyor. Teklifin tamamlanması halinde de bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.



EYT ile ilgili taslak metnin de bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nce Meclis'e gönderilmesi bekleniyor. Daha sonra EYT ile ilgili taslak metnin teklif çalışmaları başlayacak.