Memur ve emekli zamları bu hafta yasalaşacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, pazartesi günü AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek. 9 maddelik kanun teklifi ile emekli maaşlarının alt sınırı 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarılıyor. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri ile malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarında artış oranı ise yüzde 30 olarak düzenleniyor. Teklifin komisyon görüşmelerinin ardından, bu hafta Genel Kurul gündemine alınarak yasalaştırılması planlanıyor.
DOKUNULMAZLIK DOSYALARI ELE ALINACAK
TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu da çarşamba günü İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında 'şehit yakınına hakaret' ve 'basit yaralama' suçlarından hazırlanan dosyayı görüşecek. Komisyonda ayrıca CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında 'mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık' suçlaması ile hazırlanan fezleke ele alınacak. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik karar alınırsa; 2 ayrı Hazırlık Komisyonu kurulacak.