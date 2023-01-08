Alibaba'dan Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım! Merkez İstanbul olacak

DÜNYADA EN AVANTAJLI ÜLKE

Turkuvaz Medya Grubu ziyaretinde Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ile A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayan Evans, Alibaba Group'un yeni planlarını anlattı.

Söze Türkiye'ye 2018'de neden yatırım yaptıklarıyla başlayan Evans, şöyle konuştu: "Avrupa ve Ortadoğu'ya yatırım yapmayı düşündük ama çok güçlü bir üretim üstü olması gerekiyordu. Araştırma yaparken, buranın büyük üretim kapasitesi olduğunu gördüm. Türkiye'ye inandım, burada büyük bir yatırım yapmak istedim. E-ticarette arkanızda büyük bir üretim gücünün olması gerekiyor. Dünyada da tek avantajlı ülke Türkiye… Avrupa ve Ortadoğu'da bizi avantajlı hale getirecek olan bu tedarik zinciri ve üretim gücü olacak. Trendyol'u seçmemizin nedeni de hem teknolojisi gelişmişti hem de potansiyeli büyüktü. Burayı Avrupa ve Ortadoğu'nun da üssü olarak konumlandırıyoruz."