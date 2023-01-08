Alibaba'dan Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım! Merkez İstanbul olacak

İstanbul Havalimanı'nda lojistik üssü, Ankara Temelli'de ise 200 bin metrekare alanda Türkiye'nin en büyük data center'ını kurmayı planladıklarını vurgulayan Evans, "Türkiye'ye yatırım fırsatlarını değerlendirmek için geldik. Lojistik ve buluta yatırım yapacağız. İstanbul Havalimanı'nda ciddi yatırım planımız var. Buradan Avrupa Ortadoğu ve Uzakdoğu'ya e-ihracat planlarını değerlendirebiliriz. 1 milyar doların üzerinde yatırım planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
DÜNYADA EN AVANTAJLI ÜLKE
Turkuvaz Medya Grubu ziyaretinde Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ile A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayan Evans, Alibaba Group'un yeni planlarını anlattı.
Söze Türkiye'ye 2018'de neden yatırım yaptıklarıyla başlayan Evans, şöyle konuştu: "Avrupa ve Ortadoğu'ya yatırım yapmayı düşündük ama çok güçlü bir üretim üstü olması gerekiyordu. Araştırma yaparken, buranın büyük üretim kapasitesi olduğunu gördüm. Türkiye'ye inandım, burada büyük bir yatırım yapmak istedim. E-ticarette arkanızda büyük bir üretim gücünün olması gerekiyor. Dünyada da tek avantajlı ülke Türkiye… Avrupa ve Ortadoğu'da bizi avantajlı hale getirecek olan bu tedarik zinciri ve üretim gücü olacak. Trendyol'u seçmemizin nedeni de hem teknolojisi gelişmişti hem de potansiyeli büyüktü. Burayı Avrupa ve Ortadoğu'nun da üssü olarak konumlandırıyoruz."
OLİMPİYATLARA 'MADE IN TÜRKİYE' DAMGASI
Trendyol'da 300 bin satıcının yüzde 97'sinin KOBİ'lerden oluştuğunu anlatan Evans, "5 yıldır platformda ürün satan üreticileri dijitalleştirerek e-ihracat yapmaları için efor harcıyoruz" dedi. Alibaba Group'un Paris, Milano, Los Angeles'taki olimpiyatlara ana sponsor olduğunu söyleyen Evans, "E-ticaret hakkını aldık" dedi. Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin de ilk kez bir Türk markasının olimpiyatların ana sponsoru olduğunu, olimpiyat boyunca satılacak hazır giyim, süs eşyaları gibi ürünlerin Türkiye'de üretilip, 100 ülkeye Trendyol aracılığıyla ihraç edileceğini açıkladı: "Kore'deki birisi tişört sipariş verecek. 10 milyonlarca ürünü biz yollayacağız. Üzerlerinde 'Made in Türkiye' yazacak. "