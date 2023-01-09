Ocak ayı zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 9-10 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! e-Devlet sorgulama ekranı!

Zamlı evde bakım maaşlarının Ocak ayında ne zaman yatacağı hakkında aramalar hız kazandı. Her ay yüzbinlerce kişinin faydalanabildiği evde bakım maaşları, her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Peki, Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte detaylar...
OCAK AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Ocak ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Ödemeler, her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR?
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği yüzde 30 zam ile 4 bin 336 liraya yükseldi. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı. Hane içinde kişi başı gelirin artık 3 bin 666 lira yerine 5 bin 771 lira 20 kuruştan az olması gerekiyor.