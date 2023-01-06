İŞTE YENİ KIDEM TAZMİNATI HESABI! Memur ve emekli maaşına yapılan zam tavanı değiştirdi

1- Asgari ücret ve üzerinde maaş alanlar için kıdem tazminatı tavanı ne kadar uygulanacak?

Bu yıl asgari ücrete yüzde 54.66 zam yapılmasıyla birlikte brüt asgari ücret 10 bin 8 lira oldu. Yeni kıdem tazminatı tavanı da bu tutarda olurken, yaklaşık 10 yıldır aynı işyerinde çalışan ücretli 100 bin liranın üzerinde kıdem tazminatı alabilecek. (Bu hesapta özlük hakları, ihbar, damga vergisi dikkate alınmamıştır) Memur ve emekliye yüzde 30 zamla birlikte bütün çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 liradan 19 bin 983 liraya çıktı. Buna göre 10 yıl aynı işyerinde çalışan personel yaklaşık 200 bin lira kıdeme hak kazanacak. Basın iş kolunda tavan sınırı bulunmuyor.