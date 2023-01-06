Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.01.2023 08:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.01.2023 09:00
    ABONE OL

    Son dakika: BDDK'dan cep telefonlarına taksit düzenlemesi

    12 bin lira ve altındaki telefonlarda tüketici kredisi vade sınırı 12 ay oldu. 12 bin lira üzerindeki telefonlarda ise tüketici kredisi vade sınırı 3 ay olarak belirlendi.

    Son dakika: BDDK’dan cep telefonlarına taksit düzenlemesi

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin liralık tutarı 12 bin liraya çıkardı.

    BDDK'nın Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik içeren Kurul kararı, kurumun internet sitesinde yayımlandı.

    Karara göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.

        Diğer taraftan, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin lira olan tutar 12 bin liraya çıkarıldı.

        Bu kapsamda, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay olacak. Söz konusu vade, 12 bin liranın üzerindeki cep telefonlarında ise 3 ay olarak uygulanacak.

        Cep telefonu alımına yönelik tüketici kredilerinde vade sınırı 5 bin liradan 12 bin liraya çıktı
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte yeni kıdem tazminatı hesabı!
        Haberler Ekonomi Son dakika: BDDK'dan cep telefonlarına taksit düzenlemesi
            SON DAKİKA