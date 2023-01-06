Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.01.2023 08:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.01.2023 09:02
    ABONE OL

    2023 Ocak ayı İlave tediye ödemeleri kaç TL oldu, ne zaman yatacak? Kamu, taşeron, maden işçileri 1. ilave tediye ikramiyeleri YATTI MI? 2023 ödeme takvimi!

    İlave tediye ödemeleri hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre çalışanlara ödenecek ikramiye tarihleri netleşti. Peki, 2023 Ocak ayı İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Kamu, taşeron, maden işçileri 1. ilave tediye ikramiyeleri YATTI MI? 2023 ödeme takvimi!

    takvim.com.tr
    2023 Ocak ayı İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak?

    İlave tediye ödemelerine ilişkin açıklamalar beklenirken, 2023 ödeme takvimi Resmi Gazete'de duyuruldu. Peki, 2023 Ocak ayı İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Kamu, taşeron, maden işçileri 1. ilave tediye ikramiyeleri YATTI MI? İşte merak edilenler!

    KAMU İŞÇİSİ İKRAMİYE TARİHLERİ 2023

    Resmi Gazete'de yer alan karar göre, ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 27 Ocak, ikinci yarısı 17 Nisan'da yapılacak.

    Kararda şu ifadeler yer aldı: 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında, mezkur Kanunun 1'inci maddesine göre yapıalcak ilave tediyeni birinci yarsının 27/1/2023, diğer yarısının 17/4/2023 tarihinde ödenmesine,

    Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2023 yılında, aynı Kanunun 2'inci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 22/12/2023 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.

        TEDİYE NEDİR, KİMLER ALABİLİR?

        Tediye, kelime anlamı olarak "Para vb. bir şey verme, ödeme" . İlave tediye ise ek ödeme demek.

        Genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte yeni kıdem tazminatı hesabı!
        Haberler Ekonomi 2023 Ocak ayı İlave tediye ödemeleri kaç TL oldu, ne zaman yatacak? Kamu, taşeron, maden işçileri 1. ilave tediye ikramiyeleri YATTI MI? 2023 ödeme takvimi!
            SON DAKİKA