2023 Ocak ayı İlave tediye ödemeleri kaç TL oldu, ne zaman yatacak? Kamu, taşeron, maden işçileri 1. ilave tediye ikramiyeleri YATTI MI? 2023 ödeme takvimi!

İlave tediye ödemelerine ilişkin açıklamalar beklenirken, 2023 ödeme takvimi Resmi Gazete'de duyuruldu. Peki, 2023 Ocak ayı İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Kamu, taşeron, maden işçileri 1. ilave tediye ikramiyeleri YATTI MI? İşte merak edilenler!
KAMU İŞÇİSİ İKRAMİYE TARİHLERİ 2023
Resmi Gazete'de yer alan karar göre, ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 27 Ocak, ikinci yarısı 17 Nisan'da yapılacak.
Kararda şu ifadeler yer aldı: 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında, mezkur Kanunun 1'inci maddesine göre yapıalcak ilave tediyeni birinci yarsının 27/1/2023, diğer yarısının 17/4/2023 tarihinde ödenmesine,
Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2023 yılında, aynı Kanunun 2'inci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 22/12/2023 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.