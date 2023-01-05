Son dakika: Karar Resmi Gazete'de! Kamu çalışanlarına ikramiye ödemesi

Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 27 Ocak, ikinci yarısı 17 Nisan'da yapılacak.
Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlarına ayrıca yapılacak ilave ikramiyen tek seferde 22 Aralık'ta ödenecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu iafeler yer aldı:
"Karar Sayısı: 6649 1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında, mezkür Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 27/1/2023, diger yarısının 17/4/2023 tarihinde ödenmesine,