EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? Tarih belli oldu! Emekli olmak için işten çıkış yapmak şart mı? İlk emekli aylığı ne zaman alınacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifinin gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklifin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsayan düzenlemeden 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak teklifin, ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor.
23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.
2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.