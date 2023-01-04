Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalıştığı orta gelirler için hazırlanan konut kampanyasının detayları bugün açıklanacak. Orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için hazırlanan kampanya ile konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altında inmesi ve gelire göre kademeli olması planlıyor. Yapılan açıklamalara göre, ilk kez ev alacak vatandaşlara ek avantajlar da sağlanacak. Faiz düşerken, vadenin uzaması, 15 yıla çıkması da beklentiler arasında. Öte yandan kampanyada tüketicilerin yanında üreticilerin de desteklenmesi bekleniyor. Bu yolla konut üretiminin artması ve fiyat artışlarının dizginlenmesi hedefleniyor.



GELİR ŞARTI

Sosyal konutta olduğu gibi yeni kampanyada da gelir şartı getirilmesi bekleniyor. İstanbul ve diğer iller için belirlenen hane gelirini aşmayanların kampanyaya dahil edilmesi planlanıyor. Böylece yatırımcıların değil, ihtiyaç sahibi olanların getirilecek imkanlardan faydalanması sağlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Kampanya ticari bir araç olmayacak, barınma ihtiyacına çözüm sunacak. Yani biri 'kampanya şartları güzel, ev alıp satıp kazanayım' diyemeyecek. Hem yükleniciler hem bankalar aracılığı ile en iyi şartları sunacağız" demişti.

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