Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor: İşte sigorta ve kaskoda indirimin tek yolu

Zorunlu trafik sigortasında yeni "poliçe ödeme sistemine" geçildi. Sicili temiz sürücüye indirimli kazası fazla olanaysa zamlı tarife uygulanacak.
İYİ SÜRÜCÜYE YÜZDE 50 İNDİRİM
Zorunlu trafik sigortasına "sıfır" ve "sekiz" basamakları eklendi. İlk kez trafik sigortası yaptıran aracın basamak sayısı "dört", kazasız sürücünün basamağı ise "sekiz" olacak. Bu basamaktaki sürücü, yüzde 50 indirimli poliçeye hak kazanacak.
'TRAFİK SİGORTASINDA MUTLAKA ARTIŞ OLACAK'
Milliyet'in haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı şu ifadeleri kullandı: "Bunun ana sebebi araç fiyatlarının çok yükselmiş olmasıdır. Tabi çarpan düşse bile araç fiyatı yükseldiği için kasko primi de artmış gibi duruyor. Ama trafik sigortasında ocak veya şubat ayında bir artış yapılmasa dahi bir sonraki dönemde mutlaka artış olacağını düşünüyorum.
Bunun ana sebebi asgari ücretteki yüzde 54'lük artış olacaktır. Çünkü trafik sigortasında bedensel hasarlar dediğimiz ölüm, yaralanma, sakatlık, tedavi masrafları gibi. Bunlar asgari ücrete göre hesaplanıyor. Buradaki yüzde 54'lük artış mutlaka trafik sigortasına da benzer oranda yansıması muhtemeldir.
'YÜZDE 50-80 ARASI ARTIŞ MÜMKÜN'
Yıl sonuna kadar yüzde 50 ile yüzde 80 arasında minimum bir artış olabilir. Trafik sigortasında bu durum söz konusu. Kasko da bu kadar artmayabilir. Bunun ana sebebi araç fiyatlarındaki ciddi artış beklentisi var. Araç ve parça fiyatlarındaki artış, döviz kurundaki yükseliş bunlar devam ettiği sürece bu oran da mutlaka kasko fiyatlarına yansıyacaktır.
Sigorta sektörü 2022 yılını yüzde 263 ortalama zarar ile kapattı. Bu sürdürülebilir bir zarar değildir. Bunu sigorta şirketleri söylüyor. Mutlaka artış yapılması gerektiğini söylüyorlar.
Bu sebeple de SEDDK'nın şubat ayı en geç mart ayında da trafik sigortasına bir artış yapacağını öngörüyoruz.