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    • Ekonomi
    • 04.01.2023 09:06
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    • 04.01.2023 09:18
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    Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor: İşte sigorta ve kaskoda indirimin tek yolu

    Son dakika haberi | Yeni yılla beraber trafik sigortasında fiyatlar sürücünün kaza sayısına göre belirlenecek. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren kararla bazı sürücüler poliçelerini yüzde 50 indirimli öderken, bazıları ise yüzde 200 zamlı ödeyecek. İşte sigorta ve kaskoda indirim almanın tek yolu...

    Sigorta ve kaskoda indirimin tek yolu

    Zorunlu trafik sigortasında yeni "poliçe ödeme sistemine" geçildi. Sicili temiz sürücüye indirimli kazası fazla olanaysa zamlı tarife uygulanacak.

    İYİ SÜRÜCÜYE YÜZDE 50 İNDİRİM
    Zorunlu trafik sigortasına "sıfır" ve "sekiz" basamakları eklendi. İlk kez trafik sigortası yaptıran aracın basamak sayısı "dört", kazasız sürücünün basamağı ise "sekiz" olacak. Bu basamaktaki sürücü, yüzde 50 indirimli poliçeye hak kazanacak.

    'TRAFİK SİGORTASINDA MUTLAKA ARTIŞ OLACAK'
    Milliyet'in haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı şu ifadeleri kullandı: "Bunun ana sebebi araç fiyatlarının çok yükselmiş olmasıdır. Tabi çarpan düşse bile araç fiyatı yükseldiği için kasko primi de artmış gibi duruyor. Ama trafik sigortasında ocak veya şubat ayında bir artış yapılmasa dahi bir sonraki dönemde mutlaka artış olacağını düşünüyorum.

    Bunun ana sebebi asgari ücretteki yüzde 54'lük artış olacaktır. Çünkü trafik sigortasında bedensel hasarlar dediğimiz ölüm, yaralanma, sakatlık, tedavi masrafları gibi. Bunlar asgari ücrete göre hesaplanıyor. Buradaki yüzde 54'lük artış mutlaka trafik sigortasına da benzer oranda yansıması muhtemeldir.

    'YÜZDE 50-80 ARASI ARTIŞ MÜMKÜN'
    Yıl sonuna kadar yüzde 50 ile yüzde 80 arasında minimum bir artış olabilir. Trafik sigortasında bu durum söz konusu. Kasko da bu kadar artmayabilir. Bunun ana sebebi araç fiyatlarındaki ciddi artış beklentisi var. Araç ve parça fiyatlarındaki artış, döviz kurundaki yükseliş bunlar devam ettiği sürece bu oran da mutlaka kasko fiyatlarına yansıyacaktır.

    Sigorta sektörü 2022 yılını yüzde 263 ortalama zarar ile kapattı. Bu sürdürülebilir bir zarar değildir. Bunu sigorta şirketleri söylüyor. Mutlaka artış yapılması gerektiğini söylüyorlar.

    Bu sebeple de SEDDK'nın şubat ayı en geç mart ayında da trafik sigortasına bir artış yapacağını öngörüyoruz.

        SÜRÜCÜLER DÜŞÜK TRAFİK SİGORTASI ÖDEMEK İÇİN NE YAPMALI?
        Trafik sigortasında yüzde 50 indirim 1 Ocak 2023'te devreye girdi. Yüzde 200 sür prim de devreye girdi. Yeni 2 basamak eklendi. O yüzden kötü sürücüler yüzde 200 fazla öderken, iyi sürücüler temel tarifeye göre yüzde 50 daha az ödeyecekler.

        'İYİ SÜRÜCÜ 2 BİN LİRA, KÖTÜ SÜRÜCÜ 15 BİN LİRA ÖDEYECEK'
        Örneğin temel tarifede trafik sigortası ilk kez birisi yaptırdığında İstanbul için yaklaşık olarak 4 bin 500-5 bin lira civarında bir prim çıkarken, iyi sürücü isen bu 2 bin liraya kadar düşecek.

        İŞTE TRAFİK SİGORTASINDA İNDİRİM ALMANIN TEK YOLU!
        Ancak kötü sürücüyseniz 15 bin liraya kadar çıkabilir. Yani indirim almanın tek yolu kaza yapmamak, kurallara uyarak dikkatli kullanmaktır.

        VATANDAŞLAR TRAFİK SİGORTALARINI GÜNÜNDE Mİ YAPTIRMALI?
        Trafik sigortasını gününde yaptırmazsanız bütün indirimleri kaybedersiniz. Temel tarifeden yaptırırsınız veya cezalı sür primi yaptırmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden trafik sigortasını günü geçmeden yaptırmak çok önemlidir."

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