Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor: İşte sigorta ve kaskoda indirimin tek yolu

'TRAFİK SİGORTASINDA MUTLAKA ARTIŞ OLACAK'

Milliyet'in haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı şu ifadeleri kullandı: "Bunun ana sebebi araç fiyatlarının çok yükselmiş olmasıdır. Tabi çarpan düşse bile araç fiyatı yükseldiği için kasko primi de artmış gibi duruyor. Ama trafik sigortasında ocak veya şubat ayında bir artış yapılmasa dahi bir sonraki dönemde mutlaka artış olacağını düşünüyorum.

Bunun ana sebebi asgari ücretteki yüzde 54'lük artış olacaktır. Çünkü trafik sigortasında bedensel hasarlar dediğimiz ölüm, yaralanma, sakatlık, tedavi masrafları gibi. Bunlar asgari ücrete göre hesaplanıyor. Buradaki yüzde 54'lük artış mutlaka trafik sigortasına da benzer oranda yansıması muhtemeldir.