Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde belirleyip kamuoyuna duyuracağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul ücretlerine ilişkin "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı bugün belirleyip kamuoyuna duyuracağız" dedi. Kızılcahamam TOKİ Çağatay İlkokulu Açılış Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Özer, özel öğretim kurumlarının tüm temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme yapacaklarını söyledi. Özer, "Sadece TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) TÜFE-ÜFE oranlarına bakmayacağız çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Velilerimizi, velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı bugün belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" diye konuştu.







BANKALARDAN TEKNO GİRİŞİMLERE DESTEK

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimcileri desteklemek amacıyla yeni bir kredi paketini devreye alıyor. Tekno Girişimci Destek Kredisi ile yazılım, donanım geliştirme, mobil teknolojiler ve uygulamalar gibi alanlarda yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere destek sağlanacak.



60 AY VADELİ KREDİ

Tekno Girişimci Destek Kredisi'nden, Teknokent ve Teknopark gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde faaliyet gösteren girişimciler faydalanabilecek. Öte yandan TÜBİTAK, KOSGEB ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teknoloji odaklı hibe/destek programlarından yararlanmaya hak kazanmış girişimciler de Tekno Girişimci Destek Kredisi'nden yararlanabilecek. Belge karşılığında kullanılabilecek krediler, en fazla 500 bin lira tutarında, 6 ay anapara ödemesiz ve 60 ay vadeli olabilecek. Kredi 36 ay vadeye kadar yıllık yüzde 13.5 sabit faizle kullanıma sunulacak.



ÖĞRENCİLERE DENEYİM İMKANI

Turkcell, Üniversiteler Zafiyet Avcılığı Programı (Unibounty) yarışmasıyla lisans ve yüksek lisans öğrencilerine deneyim kazanma fırsatı sunuyor. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Siber güvenliğe ve zafiyet avcılığını öğrenmeye meraklı tüm genç yetenekleri Uniboun+ty Programı'na bekliyoruz" dedi.