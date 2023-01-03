Ocak ayı zamlı Çarşı ve Mahalle bekçisi maaşları ne kadar oldu? GÜNCEL 2023 BEKÇİ MAAŞ TABLOSU! 2023 bekçi maaşları kaç TL oldu?

Aralık enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon yüzde 1.18 artış kaydetti. Yıllık ise yüzde 64.27 arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." dedi.

İşte yeni maaşlar...