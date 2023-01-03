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    • Ekonomi
    • 03.01.2023 23:25
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    • 03.01.2023 23:25
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    Ocak ayı zamlı Çarşı ve Mahalle bekçisi maaşları ne kadar oldu? GÜNCEL 2023 BEKÇİ MAAŞ TABLOSU! 2023 bekçi maaşları kaç TL oldu?

    Öğretmen, polis, hemşire, bekçi maaşı 2023 Ocak ayı maaş zamları öncesi merak edilen konulardan birisi oldu. Memurlara her yıl belirli dönemlerde yapılan maaş zamlarının belirlenmesinde en önemli faktör enflasyon verileri oluyor. Peki, 2023 bekçi maaşları kaç TL oldu? Ocak ayı zamlı Çarşı ve Mahalle bekçisi maaşları ne kadar oldu? GÜNCEL 2023 BEKÇİ MAAŞ TABLOSU!

    takvim.com.tr
    2023 bekçi maaşları kaç TL oldu?

    Bekçi maaşlarına zam mı gelecek? 2023 bekçi maaşları ne kadar olacak? Sorusu sabah saaatlerinde merak edilerek araştırılmaya başlandı. 2023 Ocak ayı zamlı memur maaşları ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, bekçi maaşı ne kadar olacak sorusuna memurlar yanıt arıyor. 2023 Ocak ayı maaş zamlarıyla milyonlarca memur maaş alabilecek. Peki, 2023 bekçi maaşları kaç TL oldu? Ocak ayı zamlı Çarşı ve Mahalle bekçisi maaşları ne kadar oldu? GÜNCEL 2023 BEKÇİ MAAŞ TABLOSU!

    Aralık enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon yüzde 1.18 artış kaydetti. Yıllık ise yüzde 64.27 arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." dedi.

    MAAŞLARA %25 GÜNCELLEMESİ! İşte yeni emekli ve memur maaşları!

    İşte yeni maaşlar...

    MEMUR MAAŞLARI MEVCUT (TL) % 25 ZAMLI (TL)

    Genel müdür 1/4 29.809,00 37.261,25
    Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4 15.848,00 19.810,00
    Memur (Üniv. mez.) 9/1 9.707,00 12.133,75
    Öğretmen 1/4 12.276,00 15.345,00
    Kaymakam 1. sınıf 1/4 27.574,00 34.467,50
    Başkomiser 3/1 15.810,00 19.762,50
    Polis memuru 8/1 13.747,00 17.183,75
    Uzman doktor 1/4 18.853,00 23.566,25
    Hemşire (Üniv. mez.) 5/1 11.828,00 14.785,00
    Mühendis 1/4 16.205,00 20.256,25
    Teknisyen (Lise mez.) 11/1 10.100,00 12.625,00
    Profesör 1/4 25.984,00 32.480,00
    Araştırma görevlisi 7/1 15.311,00 19.138,75
    Vaiz 1/4 12.752,00 15.940,00

        MEMUR EMEKLİLERİ MEVCUT (TL) % 25 ZAMLI (TL)

        Müsteşar (1/1) 21.905,20 27.381,50
        Genel müdür (1/1) 19.361,41 24.201,76
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.429,13 9.286,41
        Memur (Lisans - 1/4) 7.269,57 9.086,96
        Öğretmen (1/4) 7.475,52 9.344,40
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.691,14 15.863,93
        Polis memuru (8/1) 7.731,57 9.664,46
        Hemşire (Lisans-1/4) 7.265,86 9.082,33
        Mühendis (1/4) 9.115,72 11.394,65
        Teknisyen (Lise-1/4) 6.343,71 7.929,64
        Profesör (1/4) 17.340,84 21.676,05
        İmam-hatip 7.475,52 9.344,40
        Avukat (1/4) 7.475,52 9.344,40

        SOSYAL YARDIMLAR MEVCUT (TL) % 25 ZAMLI (TL)

        65 yaş aylığı 1.536,70 1.920,88
        Evde bakım desteği 3.336,00 4.170,00
        Kronik hastalık yardımı 3.336,00 4.170,00
        Engelli yakını aylığı 1.226,69 1.533,36
        Engelli aylığı
        - % 40-69 arası 1.226,69 1.533,36
        - % 70 ve üstü 1.840,04 2.300,05
        Sosyal ve Ekonomik Destek
        - Çocuk (Okul öncesi) 1.584,61 1.980,76
        - Çocuk (İlköğretim) 2.376,92 2.971,15
        - Çocuk (Ortaöğretim) 2.535,38 3.169,23
        - Çocuk (Ort. çağında okumayan) 1.584,61 1.980,76
        - Çocuk (Yükseköğretim) 2.852,31 3.565,39
        - Kuruluş bakımından ayrılan gençler 1.267,69 1.584,61

        SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
        MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

        3.500,00 4.375,00
        3.600,00 4.500,00
        3.700,00 4.625,00
        3.800,00 4.750,00
        3.900,00 4.875,00
        4.000,00 5.000,00
        4.100,00 5.125,00
        4.200,00 5.250,00
        4.300,00 5.375,00
        4.400,00 5.500,00
        4.500,00 5.625,00
        4.600,00 5.750,00
        4.700,00 5.875,00
        4.800,00 6.000,00
        4.900,00 6.125,00
        5.000,00 6.250,00
        5.100,00 6.375,00
        5.200,00 6.500,00
        5.300,00 6.625,00
        5.400,00 6.750,00
        5.500,00 6.875,00
        5.600,00 7.000,00
        5.700,00 7.125,00
        5.800,00 7.250,00
        5.900,00 7.375,00
        6.000,00 7.500,00
        6.100,00 7.625,00

            6.200,00 7.750,00
            6.300,00 7.875,00
            6.400,00 8.000,00
            6.500,00 8.125,00
            6.600,00 8.250,00
            6.700,00 8.375,00
            6.800,00 8.500,00
            6.900,00 8.625,00
            7.000,00 8.750,00
            7.100,00 8.875,00
            7.200,00 9.000,00
            7.300,00 9.125,00
            7.400,00 9.250,00
            7.500,00 9.375,00
            7.600,00 9.500,00
            7.700,00 9.625,00
            7.800,00 9.750,00
            7.900,00 9.875,00
            8.000,00 10.000,00
            8.100,00 10.125,00
            8.200,00 10.250,00
            8.300,00 10.375,00
            8.400,00 10.500,00
            8.500,00 10.625,00
            8.600,00 10.750,00
            8.700,00 10.875,00
            8.800,00 11.000,00
            8.900,00 11.125,00
            9.000,00 11.250,00
            9.100,00 11.375,00
            9.200,00 11.500,00
            9.300,00 11.625,00
            9.400,00 11.750,00
            9.500,00 11.875,00
            9.600,00 12.000,00
            9.700,00 12.125,00
            9.800,00 12.250,00
            9.900,00 12.375,00
            10.000,00 12.500,00
            10.100,00 12.625,00
            10.200,00 12.750,00

            10.300,00 12.875,00
            10.400,00 13.000,00
            10.500,00 13.125,00
            10.600,00 13.250,00
            10.700,00 13.375,00
            10.800,00 13.500,00
            10.900,00 13.625,00
            11.000,00 13.750,00
            11.100,00 13.875,00
            11.200,00 14.000,00
            11.300,00 14.125,00
            11.400,00 14.250,00
            11.500,00 14.375,00
            11.600,00 14.500,00
            11.700,00 14.625,00
            11.800,00 14.750,00
            11.900,00 14.875,00
            12.000,00 15.000,00

            12.100,00 15.125,00
            12.200,00 15.250,00
            12.300,00 15.375,00
            12.400,00 15.500,00
            12.500,00 15.625,00
            12.600,00 15.750,00
            12.700,00 15.875,00
            12.800,00 16.000,00
            12.900,00 16.125,00
            12.950,00 16.187,50
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