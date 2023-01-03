Son dakika: Tarihi anlaşma! Türkiye'den Bulgaristan'a 1,5 milyar metreküplük doğal gaz satışı

Bakan Dönmez, "BOTAŞ en son Umman'da bir görüşme yaptı. Büyük oranda da anlaştılar. Kısa süre içinde bir LNG anlaşması yapacak" dedi.

Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov da daha önce Türkiye'nin sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söylemişti.