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    • Ekonomi
    • 03.01.2023 14:33
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    • 03.01.2023 15:03
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    Son dakika: Tarihi anlaşma! Türkiye'den Bulgaristan'a 1,5 milyar metreküplük doğal gaz satışı

    Son dakika haberleri... Enerjinin bölgesel ve küresel merkezi olma yolunda önemli adımlar atan Türkiye tarihi bir anlaşmayı hayata geçirdi. Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğal gaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmanın süresi 13 yıl olacak.

    AJANSLAR
    Türkiye ile Bulgaristan arasında tarihi anlaşma

    Türkiye'nin Bulgaristan'a doğalgaz satacağı anlaşma bugün imzalandı.

    ANLAŞMA SÜRESİ 13 YIL
    Anlaşma ile Bulgaristan'ın uluslararası piyasalardan edineceği doğalgaz Türkiye'de işlenecek. Kullanıma hazır olarak, boru hattıyla Bulgaristan'a iletilecek.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, imzalanan anlaşma süresinin 13 yıl olduğunu ve yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar bir gaz transferi söz konusu olacağını açıkladı.

    Bakan Dönmez, ''Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa'nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak. Bu aynı zamanda Türkiye'nin gaz merkezi olması için önemli adımlardan birisidir'' ifadelerini de kullandı.

        Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov, 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söylemişti.

        Bulgaristan'ın yıllık doğalgaz tüketimi yaklaşık 3,5 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor.

        BAKAN DÖNMEZ DUYURMUŞTU
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında Bulgaristan ve Türkiye arasında Doğalgaz satışı yapılacağını ve anlaşmanın yarın imzalanacağını açıkladı.

        Bakan Dönmez, "BOTAŞ en son Umman'da bir görüşme yaptı. Büyük oranda da anlaştılar. Kısa süre içinde bir LNG anlaşması yapacak" dedi.

        Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov da daha önce Türkiye'nin sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söylemişti.

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